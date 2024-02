Sur le bassin d’Arcachon, de nouveaux puits de pétrole très contestés

La mobilisation contre le projet de nouveaux forages pétroliers sur le bassin d’Arcachon prend de l’ampleur. Ce dimanche, une manifestation est organisée à Bordeaux (14 heures, place de la Victoire) par un collectif d’associations réunies sous la bannière « Stop Pétrole Bassin d’Arcachon. » Elle fait suite à une tribune parue il y a quelques jours dans Le Monde, signée d’une centaine de chercheurs et de responsables politiques et associatifs, et intitulée : « Le projet de nouveaux puits de pétrole en Gironde est en contradiction totale avec la politique affichée par le gouvernement. » 20 Minutes vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce projet tant contesté.

Que prévoit ce projet d’extraction d’hydrocarbures à La Teste-de-Buch ?

La société Vermilion Energy, filiale française de l’entreprise canadienne Vermilion, a formulé en 2023 une demande pour la réalisation de huit nouveaux forages pétroliers à partir d’une vingtaine de plateformes déjà existantes sur la « concession de Cazaux », située à La Teste-de-Buch, sur le bassin d’Arcachon. Des études récentes ont en effet permis d’identifier des réserves pétrolières non exploitées sur une partie du champ, à une profondeur comprise entre 2.200 et 3.200 mètres. Après une enquête publique qui s’est déroulée en août et septembre 2023, un avis favorable a été rendu par la commissaire-enquêtrice le 13 novembre.

Depuis combien de temps ce champ de pétrole existe-t-il ?

Le gisement de Cazaux a été découvert en 1959. La concession a d’abord été attribuée à la société Esso, avant que Vermilion ne la rachète en 2006. Initialement prévue pour une durée de cinquante ans, la concession a été prolongée jusqu’en 2035. Jusqu’ici, 93 puits y ont été forés, à une profondeur comprise entre 2.200 et 3.800 mètres. Aujourd’hui, la production semble se stabiliser autour de 1.650 barils par jour.

Que pèse ce champ de pétrole au regard de la production en France et dans le monde ?

Vermilion Rep bénéficie de 27 concessions en France, représentant plus de 400 puits de pétrole, pour une production de 8.000 barils par jour. La production pétrolière totale française est, elle, « d’environ 15.000 barils par jour » nous explique Francis Perrin, directeur de recherche à l’Iris (Institut de relations internationales et stratégiques), spécialiste des problématiques énergétiques.

Au niveau mondial, ce champ représente tout simplement peanuts. « La production française, c’est 0,015 % de la production pétrolière mondiale, et le champ de Cazaux, c’est 0,0015 % » poursuit Francis Perrin. C’est pourquoi, selon ce spécialiste, « ce projet est surtout important pour Vermilion, petite société pétrolière canadienne, pour qui la France représente à peu près 10 % de sa production totale de pétrole et de gaz. Ces nouveaux forages lui permettront de stabiliser la production de Cazaux et de prolonger la durée de vie de ce gisement. »

Pourquoi le gouvernement soutient-il (jusqu’ici) ce projet ?

Interrogé par 20 Minutes à ce sujet en décembre, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, estime qu’il « faut sortir d’une forme d’hypocrisie environnementale qui serait de fermer les puits en France pour augmenter la part de pétrole qu’on importe. » Il rappelle que « la France a un calendrier : en 2040, tous les forages existants seront fermés [la loi Hulot adoptée par le parlement en 2017 prévoit effectivement que la France arrêtera complètement de produire du pétrole et du gaz naturel en 2040.] » Mais en attendant, « on peut encore produire des hydrocarbures en France pendant un peu plus de quinze ans, explique Francis Perrin, puisque cette même loi n’interdit pas le forage de nouveaux puits sur des permis en cours de validité. »

Par ailleurs, « la production pétrolière de la France représente environ 1 % de sa consommation, ce qui signifie que notre pays importe environ 99 % de ce que nous consommons » poursuit le chercheur. « Il n’y a guère de doute sur le fait que du pétrole produit en France a moins d’impacts négatifs sur l’environnement. D’abord parce que les conditions d’exploitation en France sont beaucoup plus contrôlées que dans un certain nombre d’autres pays, et aussi parce que l’on évite le transport sur de longues distances. »

Pourquoi ce projet suscite-t-il l’indignation des associations environnementales et de plusieurs associations locales ?

« Certes, ces nouveaux puits ne représentent pas beaucoup, reconnaît Nathalie Hervé, qui dirige la coordination Stop Pétrole Bassin d’Arcachon, mais c’est un peu quand même. Et c’est surtout totalement incohérent avec la loi Hulot, et avec la propre parole du gouvernement qui dit vouloir baisser la consommation primaire d’énergies fossiles de 35 % en 2028 par rapport à 2012. Dans ces conditions, on ne fait pas de nouveaux puits de pétrole en France. » Nathalie Hervé souligne par ailleurs que ce projet « se situe en pleine zone Natura 2000 et au beau milieu de la forêt de La Teste, incendiée lors de l’été 2022. »

Bruno Hubert, de l’association Ecocitoyens du bassin d’Arcachon, admet aussi « qu’on est sur le symbole. » « Mais vu le peu que représentent ces puits, on devrait justement pouvoir s’en passer, non ? C’est ce genre de projet qui peut donner la tonalité d’une politique environnementale. Et là, on est sur une vision court-termiste. »

Par ailleurs, « ces forages vont nécessiter une consommation d’eau alors que nous sommes dans un contexte de pénurie, ajoute Bruno Hubert. Au final, cela vient rajouter de la pression sur le bassin d’Arcachon, où c’est la politique du toujours plus : toujours plus de touristes, toujours plus d’habitations, de constructions… C’est une course effrénée à la croissance, dans un territoire sensible et fragile. »

Quelles sont les prochaines étapes ?

Contactée par 20 Minutes, la préfecture explique que « la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) instruit le dossier et le présentera dans le courant du premier semestre 2024, probablement en avril. Le préfet prendra sa décision [d’accorder ou pas ces nouveaux puits] en suivant. »