Mardi, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a convié élus et experts afin de confectionner le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) qui doit être présenté « au début de l’été 2024 ». Ces mesures devraient préparer la France à une hausse des températures d’environ 4 °C d’ici 2100, comme l’ont rappelé les résultats d’études scientifiques SI tous les pays tiennent leurs engagements.

Françoise Vimeux, climatologue à l’Institut de recherche pour le développement et spécialiste de la variabilité et de l’évolution du climat - F.V

Alors, ça ressemblera à quoi de vivre dans ces conditions ? Pour 20 Minutes, Françoise Vimeux, climatologue à l’Institut de recherche pour le développement et spécialiste de la variabilité et de l’évolution du climat, a dressé le portrait de qui nous attend - enfin, ce qui attend surtout les prochaines générations - dans les prochaines soixante-seize années.

Comment s’illustre un réchauffement de 4 °C en moyenne annuelle en France ?

Pour commencer, il faut rappeler que c’est une moyenne annuelle. Ça veut dire que, par exemple, l’été sera 5 °C plus chaud en moyenne et que les vagues de chaleur qu’on connaîtra seront 7 à 9 °C plus chaudes que celles du début du XXe siècle. Ces phénomènes seront d’ailleurs plus nombreux. On estime que le nombre de jours de vagues de chaleur sera globalement multiplié par cinq d’ici 2100.

Concrètement, si on prend l’exemple de la ville de Lyon, entre 2041 et 2070, on frôlera 40 jours de vagues de chaleur en moyenne par an, contre dix jours sur la période 1976-2005. En plus d’être plus fréquentes et ce, partout sur le territoire, les vagues de chaleur seront plus précoces et plus tardives dans la saison, et arriver dès le mois de mai et se poursuivre jusqu’en octobre. On a d’ailleurs déjà eu ce phénomène en 2022.

On sait également qu’il y aura deux fois plus de périodes de sécheresse qu’aujourd’hui. Le pourtour méditerranéen, région très climatosensible, sera particulièrement exposé à cause du déficit de pluie qu’on aura pendant l’été. Et pendant l’hiver, sur le nord de la France, on aura un peu plus de précipitations. Que ce soit l’hiver ou l’été, il y aura également de plus en plus de pluies torrentielles.

Ces chiffres sont valables pour un réchauffement de 4 °C, donc, si tous les pays respectent leurs engagements. Il se peut que le réchauffement soit plus élevé en 2100 et dans ce cas, tous les phénomènes seront amplifiés.

Comment expliquer ces phénomènes de sécheresse ?

En été, la manière dont il va pleuvoir sera différente. On aura des périodes sans pluie de plus en plus longues et quand il pleuvra, ce sera de manière intense et brutale. En résumé, beaucoup de pluie en peu de temps. Ces pluies tomberont sur des sols secs. Elles auront du mal à s’infiltrer et auront tendance à ruisseler. Elles ne seront donc pas efficaces pour contrer les sécheresses estivales des sols et de la végétation.

Si on prend l’exemple de la ville de Lyon, entre 2041 et 2070, on frôlera 40 jours de vagues de chaleur en moyenne par an, contre dix jours sur la période 1976-2005. »

Comment les êtres humains vont pouvoir vivre dans ces conditions ?

Il faut rappeler avant toute chose que l’adaptation est une nécessité. Ce n’est pas pour vivre mieux, c’est pour vivre tout court. Car un monde à +4 °C en France, c’est un monde très différent d’aujourd’hui. Toute notre vie quotidienne sera chamboulée. Reprenons l’exemple des vagues de chaleur : elles arriveront de manière plus précoce, à une période où les gens ne sont pas en vacances et où les enfants seront à l’école. On comprend donc bien que l’adaptation des villes à ces phénomènes est un enjeu majeur.

Quelles sont les solutions ?

Les solutions, on les connaît. C’est la végétalisation des villes. C’est remplacer des surfaces sombres par des surfaces blanches. C’est débitumer. C’est mieux isoler thermiquement les bâtiments. Il faut aussi gérer l’impact sanitaire de tels évènements sur une population qui vieillit. L’idée, ce n’est pas que chacun ait sa climatisation, mais d’envisager des bâtiments publics où on pourrait se réfugier quand il fera trop chaud. Il faut aussi avoir des services de secours disponibles et efficaces. Car, en 2100, ces secours pourront être sollicités au même moment pour éteindre des incendies et répondre à des inondations. On voit déjà en ce moment, même si on est hiver, des phénomènes météorologiques contraires simultanés dans différentes régions. Pendant que les Pyrénées-Orientales vivent une sécheresse monumentale, le Pas-de-Calais est complètement inondé.

La solidarité des services de secours entre régions face à des événements exceptionnels ne sera plus possible si on n’augmente pas leur capacité.

Que peut-on espérer du Pnacc 3 ?

On peut espérer un vrai chantier pour l’adaptation en ayant en tête, qu’a minima, le réchauffement sera de +4 °C en 2100. Il faut donc le faire de manière dimensionnée et différenciée selon les territoires. Il faut bien avoir en tête quels vont être les aléas climatiques dans les régions, et quelles seront les zones les plus exposées.

Ce qu’on peut aussi espérer, c’est que ce plan démarre tout de suite et de manière efficace, car on est déjà très en retard en France. Aujourd’hui encore, on a des infrastructures qui se construisent en se basant sur des réchauffements qui seraient de +1,5 °C ou + 2 °C. Ces nouvelles constructions répondront aux besoins des prochaines années mais ne seront plus adaptées après 2050. Or, on ne peut pas réaliser une rénovation de tous les bâtiments tous les dix ans.