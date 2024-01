Pas loin d’une dizaine de projets de ce type se sont déjà fracassés ces dernières années contre la vague de contestation, ou le mur de la réalité économique tout simplement. Le projet de « surfpark » de Canéjan (Gironde), au sud de Bordeaux et à une cinquantaine de kilomètres de l’océan, sera-t-il le premier à voir le jour en France ?

Après des tentatives avortées à Castets (Landes), sur le site du Futuroscope à Poitiers (Vienne) ou encore à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), ce projet de « piscine à vagues artificielles » géante, intitulé « L’académie de la glisse », est le premier à avoir passé l’étape du permis de construire, accordé par la mairie en février 2023. Mais, comme pour les autres, les associations environnementales n’ont pas tardé à lui tomber sur le râble. Deux d’entre elles, la Sepanso et Surfrider, ont attaqué fin juillet ce permis devant le tribunal administratif de Bordeaux. Et une pétition contre ce projet a déjà rassemblé plus de 60.000 signatures.

« Surf en boîte »

Prévue sur une friche industrielle en bordure d’A63, « L’académie de la glisse » se composerait de deux immenses piscines de surf, dont une de 180 mètres de long, produisant des vagues artificielles « parfaites » tout au long de l’année. L’investissement se situerait entre 20 et 30 millions d’euros, et le site viserait une fréquentation de l’ordre de 300 visiteurs par jour pour atteindre la rentabilité. Il s’appuierait sur la technologie Cove de la société d’ingénierie espagnole Wavegarden, déjà éprouvée à l’étranger. Rien n’a filtré pour le moment sur le prix d’entrée, mais les structures existantes en Europe, en Suisse, au pays de Galles et à Bristol, en Angleterre, facturent l’heure de pratique aux alentours des 100 euros.

Du « surf en boîte », un « supermarché de la glisse », disent les opposants… « Ce sont des projets à vocation principalement économique et récréative dont on peut largement questionner la pertinence, qui plus est quand l’implantation est relativement proche de l’océan, à proximité de vagues naturelles » dénonce par exemple Surfrider, association environnementale créée par des surfeurs. « Le surf c’est dans l’océan, pas dans un entrepôt » s’insurge de son côté un surfeur, commentant le projet sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est pas en montagne que vivent les surfeurs »

Les porteurs de « L’académie de la glisse » se présentent pourtant eux aussi comme des surfeurs « amoureux de l’océan. » Parmi eux, Edouard Algayon, ancien candidat de la Star Academy, ou Nicolas Padois, qui tient une école de surf sur le bassin d’Arcachon. Après une intense campagne marketing en 2023, ils n’ont pas donné suite à nos sollicitations, ne souhaitant plus communiquer sur leur projet pour le moment. Mais dans une vidéo postée sur les réseaux, ils expliquent pourquoi il est judicieux, selon eux, de positionner leur structure « à une heure de l’océan », près de Bordeaux, « la métropole européenne du surf ». Cela participera à « réduire les bouchons routiers » vers la côte Atlantique « pour des sessions de surf souvent décevantes », arguent-ils. « Les enfants pourront également pratiquer en toute sécurité. » Et puis, « ce n’est pas en montagne que vivent les surfeurs… »

Les défenseurs de ces structures mettent en avant qu'il s'agira d'un « vrai plus pour l’entraînement du plus grand monde et le perfectionnement des athlètes de haut niveau ». C'est le cas de ce responsable d’une école de surf du littoral, qui voit plutôt d’un bon œil ce type de projet. « Cela offrirait un accès à la discipline à tout le monde, y compris en hiver ou lorsque la météo empêche d’aller surfer l’océan, assure ce surfeur confirmé. Cela permettrait aussi aux scolaires de découvrir une nouvelle activité. C’est complémentaire, et en plus cela créerait de l’emploi. Maintenant, il faut que cela respecte un cahier des charges environnemental, évidemment. »

La Fédération française de surf (FFS) explique pour sa part à 20 Minutes être favorable aux vagues artificielles, « un équipement sportif qui peut trouver sa place dans le développement de la pratique par des publics éloignés. » Equipement qui « peut également, en complément de l’entraînement en milieu marin, permettre la préparation des sportifs de haut niveau. »

« Cocktail de microbes »

Pourquoi la FFS a-t-elle alors finalement retiré son soutien au projet de Canéjan ? Si elle ne se dit pas « contre », elle veut « des garanties, notamment en ce qui concerne la consommation d’eau » explique-t-elle. « Les chiffres annoncés par les promoteurs et leurs opposants sont très éloignés ; des compteurs ne sont pas installés sur les parcs de même nature en fonctionnement, et ceci ne permet pas à la FFS de se faire une opinion sur la réalité de la consommation d’eau prévisionnelle de L’académie de la glisse. »

De nouvelles données ont effectivement été communiquées le 10 janvier au tribunal administratif, et présentées mardi lors d’une conférence de presse des deux associations environnementales soutenues par Canéjan Transition, une association locale. Les trois structures pointent notamment la consommation en eau et le « danger sanitaire » que le surfpark ferait peser sur ses futurs utilisateurs.

Dans le projet, des cuves de récupération d’eau pluviale provenant des 25.000 m2 de toiture des bâtiments adjacents alimenteraient les deux bassins. Et « pas besoin de vidanger l’eau pour des raisons d’hygiène », défendent les porteurs du projet dans leur vidéo, car « les vagues oxygènent et brassent l’eau. » Résultat : « on a une eau qui se purifie elle-même et qui ne demande pas plus de chlore que celle du robinet. » Les associations redoutent « des risques sanitaires liés à la présence bien plus importante de la bactérie E. coli, ou de norovirus, dans les ouvrages alimentés avec de l’eau de pluie par opposition à des ouvrages alimentés par de l’eau potable. » « Ce projet, en l’état, est un cocktail de microbes, dans lequel il paraît inacceptable de tremper ne serait-ce qu’un orteil » alerte Vanessa Balci, de Surfrider Gironde.

« Le fonctionnement du surfpark ne tiendrait pas deux ans sans un complément d’eau de ville considérable »

Autre inquiétude des associations, on l’a dit, la consommation en eau. « Un surfpark n’est pas comme une piscine municipale, il n’a pas besoin d’eau hormis à son remplissage » défendent les porteurs du projet, s’appuyant à nouveau sur leur système de récupération de l’eau de pluie sur les toits. Les associations assurent de leur côté que c’est « un véritable déluge d’eau » qu’il faudra pour alimenter les bassins. Elles s’appuient sur une étude de Denis Loustau, directeur de recherches à l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) en écologie physique, à qui elles ont fait appel.

Contacté par 20 Minutes, il explique : « après avoir simulé un fonctionnement sur une période de trente ans à partir des données météo de la région », on obtient « des résultats assez différents de ceux de l’étude qui a été annexée au permis de construire. » « Deux raisons essentielles » expliquent cette différence : « les apports par les précipitations ont été surestimés, car les coefficients d’efficacité retenus correspondent à des toits en pente alors qu’ici, l’eau sera dérivée depuis un toit plat. La deuxième cause est que le modèle d’évaporation de l’eau qui a été utilisé correspond en fait à l’évaporation d’un gazon alimenté en eau, pas d’un bassin à vagues, ce qui n’est évidemment pas du tout pareil. »

Résultat : « le fonctionnement du surfpark ne tiendrait pas deux ans sans un complément d’eau de ville considérable, qui peut monter jusqu’à 80.000 m3 par an », comptabilise le scientifique. En ajoutant « le complexe hôtelier prévu dans le projet, d’éventuelles vidanges, les pertes en eau par l’activité des surfeurs, de l’arrosage… », on arriverait « à 136.000 m3 d’eau de ville » complète Rémy Petit, de Canéjan en transition. Soit 41 % de la consommation en eau de cette ville de 6.200 habitants.

Censé être bouclé en 2025, le projet est dans l’attente de la décision du tribunal administratif. En attendant, le chantier est à l’arrêt. Provisoirement ou définitivement, telle est la question.