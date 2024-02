Agrumes, bestioles… Les 4 erreurs à éviter pour ne pas foirer son compost

Ça bouge enfin du côté des déchets alimentaires, qui encombrent pour rien nos poubelles noires. Alors que les collectivités ont depuis le 1er janvier, il y a pile un mois, l’obligation de proposer au grand public une solution de tri à la source pour ces biodéchets (par exemple via des bennes spéciales dans la rue), de nombreux foyers sont tentés de jouer le jeu du compostage afin de les rendre à la terre.

Mais malgré toute la bonne volonté du monde, il n’est pas facile de transformer ses épluchures de légumes ou restes de repas en ce magnifique « terreau » noir appelé compost. Pour que l’expérience ne tourne pas au fiasco, on a demandé conseil à Julie Corchero, guide composteur et animatrice de la vie associative chez Compostri, à Nantes. Voici les quatre erreurs à connaître (et à éviter).

Tout jeter sans se soucier de l’équilibre

« Première règle d’or pour un compost réussi, l’équilibre des matières », explique Julie Corchero. Eh oui, une fois que vous avez acheté ou fabriqué votre petite boîte et l’avez positionnée dans votre jardin, pas question de jeter vos épluchures en pagaille.

Car pour que la décomposition se fasse convenablement sans tourner au pourrissement, il faut de la matière humide (les restes de cuisine, riches en eau), mais aussi de la matière sèche. S’il y a des chimistes dans la salle, on recherche en fait le bon équilibre entre azote et carbone. « Cette matière brune (la sèche, donc), ça peut être des feuilles mortes, des cartonettes, du broyat…, indique Julie Corchero. Très souvent, quand il y a un dysfonctionnement dans le compost, c’est qu’il manque de sec. » Vous êtes fan de pizzas ? Votre composteur adorera, lui, la boîte en carton découpée en petits morceaux.

Ne mettre ni agrumes, ni viande… ni rien en fait !

Pour obtenir du compost, il y a besoin de matière organique à décomposer. Ne soyez donc pas trop sélectif dans ce que vous y jetez. A Compostri, on indique que tout ce qui est comestible y a sa place : là encore, les apports doivent être diversifiés. Souvent pointés du doigt, les agrumes sont donc acceptés, sauf si vous comptez balancer d’un coup 5 kg de peaux d’orange. (Et n’en mettez pas du tout dans le lombricomposteur d’appartement !)

Julie Corchero assure que c’est aussi OK pour les restes de viande ou de poisson, mais là encore, pas une entrecôte entière. « On entend dire que c’est ce qui attire les rats mais ce n’est pas exact car ils sont omnivores. » Capsules de café en papier, pain rassi ou coquilles d’œuf y trouvent aussi leur place. « Il n’y a pas de règle absolue, chacun doit être à l’aise. Les os de poulet par exemple : si ça dérange de les manipuler, on ne les met pas ! » Bien sûr, attention au plastique, aux étiquettes, voire aux couverts qui seraient malencontreusement tombés.

Avoir peur des vers de terre et autres bestioles

Une fois ces bases sont posées, vous devriez voir apparaître de petites bêtes dans votre boîte. Des vers de terre bien rose commencent à grouiller ? Pas de panique, c’est bon signe ! Là encore, faisons un peu de chimie : une fois que les bactéries ont décomposé vos restes alimentaires, puis que les champignons ont aidé à les dégrader, ce sont aux macro-organismes de prendre le relais. Place donc aux cloportes, mille-pattes et aux coléoptères ! C’est aussi eux qui vont transformer toute cette mixture en éléments nutritifs qui font que le compost est recommandé pour les végétaux et le potager. Par contre, si des mouches rappliquent avec de fortes odeurs, ce n’est pas normal. Sûrement un problème d’équilibre (cf notre premier point !)

S’imposer trop de contraintes

Comme dans toute nouvelle habitude, le risque est de se mettre trop de pression, pour finalement abandonner. Pour ne pas avoir à sortir sous la pluie dès que l’on a préparé sa soupe, l’idéal est de s’équiper d’un bioseau (un petit seau qui se ferme) dans sa cuisine, à vider quand il est plein.

Par ailleurs, pas besoin de mélanger à chaque fois votre compost, même si le phénomène de décomposition nécessite de l’oxygène : pensez à brasser régulièrement, mais une ou deux fois par mois suffisent.

Enfin, ne soyez pas trop impatient, il faudra sûrement quelques mois avant que vos efforts paient : « On peut être découragé au début, mais il faut garder à l’esprit que c’est un processus naturel, rappelle Julie Corchero. Le compost nous permet de prendre conscience de notre environnement, avec une temporalité qui n’est pas la même que celle de notre vie quotidienne… »