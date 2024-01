On le pêchait jusqu’au début du XXe siècle en abondance. Tous les fleuves français grouillaient alors de saumons sauvages, pour le plus grand bonheur des adeptes du moulinet. Mais le paysage a depuis bien changé, et le roi des rivières a aujourd’hui quasiment disparu de tous les cours d’eau. Idem en Amérique du Nord et dans tout le nord de l’Europe, où le saumon atlantique s’est raréfié. Avec une population mondiale qui a chuté de 23 % entre 2006 et 2020, l’espèce vient ainsi de passer de la catégorie « préoccupation mineure » à « quasi menacée » selon la liste rouge établie chaque année par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Les raisons de ce déclin sont nombreuses. Le dérèglement climatique bien sûr, avec le réchauffement des eaux douces et marines et la raréfaction de ses proies. Mais aussi l’activité humaine, avec la surpêche en mer et la pollution des rivières. Et si ce n’était pas suffisant, de nombreux barrages ont également été érigés au cours du siècle dernier, n’aidant clairement pas le saumon dans sa migration. Cela explique pourquoi les saumons sauvages ont déserté la Loire, la Dordogne, la Garonne ou l’Allier depuis plusieurs années. L’an dernier, seulement 113 saumons ont ainsi été comptabilisés sur l’ensemble du bassin Loire, selon les chiffres de l’association Logrami, alors que les captures avoisinaient les 4.000 à 5.000 au début du XXe siècle.

« Le graal pour un pêcheur d’en attraper un »

Mais comme dans Astérix, un petit village gaulois tente de résister à cette extinction progressive de l’espèce. Avec quelques rivières en Normandie et dans le Pays basque, la Bretagne fait en effet figure de dernier refuge pour ce grand voyageur à la robe argentée. « On trouve du saumon dans environ 25 cours d’eau de la région, tous à l’ouest d’une ligne entre Saint-Brieuc et Vannes », indique Jean-Yves Moëlo, président de l’association Bretagne Grands Migrateurs. Sur les bassins-versants du massif armoricain, le saumon sauvage semble avoir trouvé un cadre propice. « C’est déjà plus simple pour lui de circuler car il n’y a pas de grands barrages en Bretagne », indique Nicolas Jeannot, technicien à l’Inrae. « Et il trouve ici un habitat plutôt favorable pour se reproduire et grandir », poursuit le spécialiste du saumon.

Mais n’allez pas croire que le saumon voit la vie tout en rose en Bretagne. Car ici aussi, les stocks s’amenuisent, constatent chaque jour les pêcheurs. « Dans les années 1980-1990, on pouvait en voir une cinquantaine et en pêcher trois le même jour, assure Jean-Yves Moëlo, ancien président de la fédération de pêche du Morbihan. Là, en dix ans, j’ai dû en pêcher seulement deux ou trois. » « C’est le graal aujourd’hui pour un pêcheur d’en attraper un », sourit Jean-Luc Pichon, de l’association Eau et rivières de Bretagne.

Les saumons reviennent moins nombreux et moins costauds

Pour se rendre compte de ce déclin, direction la station de contrôle des poissons migrateurs du Scorff. C’est dans cette rivière du Morbihan, l’une des quatre de référence pour le saumon sauvage en France, que Nicolas Jeannot et ses équipes étudient depuis 1994 les salmonidés. Notamment leur extraordinaire parcours, qui démarre dans les rivières bretonnes. L’alevin, le bébé saumon, y grandit pour devenir un tacon avant la smoltification, un étrange processus métabolique permettant à ce poisson d’eau douce de s’adapter à l’eau de mer. Direction alors les îles Féroé, à des milliers de kilomètres, où le saumon passera un ou deux ans en mer (un an pour un castillon et deux ans pour un saumon de printemps), avant de revenir dans sa rivière natale pour se reproduire.

Mais depuis plusieurs années, le nombre de saumons qui réussissent à revenir est extrêmement faible. « Pour cent petits qui partent, il n’y en a à peine dix qui reviennent, contre 30 % auparavant », s’inquiète Jean-Luc Pichon. Et quand ils réussissent à regagner les rivières bretonnes, les saumons sont également moins en chair que leurs ancêtres. Depuis deux ans, la production en juvéniles s’est également effondrée avec des indices d’abondance qui n’ont jamais été aussi faibles. « Tous les indicateurs sont au rouge », souligne Jean-Yves Moëlo, appelant tous les acteurs à se mobiliser « pour sauver cette espèce patrimoniale. »

Le président de l’association Bretagne Grands Migrateurs ne craint pas pour autant une extinction de l’espèce dans les rivières bretonnes. « Le saumon sauvage est un poisson extrêmement résilient, et il va peut-être à l’avenir adapter sa stratégie de survie et ne plus aller en mer », indique-t-il. Un scénario pas si délirant selon Nicolas Jeannot : « On en apprend tous les jours sur cette espèce qui me surprend chaque fois ».