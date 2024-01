Dunkerque, the place to breath. Le pôle industriel « DKarbonation » de Dunkerque, dans le Nord, a intégré une initiative mondiale portée par le World economic forum autour de la transition zéro émission nette de CO2 des clusters industriels a appris 20 Minutes, ce jeudi. « Dunkerque a fait le choix d’un nouveau modèle industriel décarboné dès 2014. Ce pari de l’innovation fait aujourd’hui de notre territoire le premier hub français de la décarbonation », se félicite Patrice Vergriete, l’ancien maire devenu ministre du Logement.

« zéro émission nette » en 2050

Portée par le World economic forum, en collaboration avec Accenture et EPRI, cette initiative de transition vers la décarbonation de l’industrie regroupe 20 territoires industriels sur quatre continents. Pour la France, Dunkerque est le seul à l’heure actuelle. Outre réduire les émissions de CO2, le but de ce regroupement d’industriels privés et d’acteurs publics est « de créer des emplois et de développer de nouvelles technologies en partageant les meilleures pratiques en matière de politique, de financement, d’innovations et de partenariats ».

Pour Dunkerque, son pôle industriel baptisé « DKarbonation » couvre le port maritime, mais aussi les domaines de l’acier, l’aluminium, les matériaux et la fabrication, le ciment, le gaz, la production d’hydrogène bas carbone, et les gigafactory de batteries. Tout cela génère 16 millions de tonnes de CO2 chaque année, le but étant de réduire la facture d’émissions de 55 % d’ici 2030 et d’arriver à « zéro émission nette » en 2050.

La participation à cette initiative du World economic forum devrait aider le territoire à atteindre son objectif grâce aux synergies développées entre ses membres. Et ce n’est pas une mince affaire, sachant que Dunkerque et Fos-sur-Mer pèsent pour près de la moitié du CO2 émis par l’industrie en France.