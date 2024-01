La sortie des énergies fossiles, incarnées notamment par l’objectif « zéro émission nette » provoquerait la mort de plusieurs milliards de personnes ? C’est ce qu’affirment des publications sur les réseaux sociaux, relayées dans plusieurs langues sur Facebook comme sur X.

En France, un tweet vu plusieurs dizaines de milliers de fois affirme notamment que « d’éminents experts » avaient déterminé que l’objectif « zéro émission nette » aurait pour conséquence de provoquer « la mort de plus de quatre milliards de personnes ».

Le tweet se réfère à un article pour appuyer son propos, dont on peut lire le titre sur l’image partagée : « Les experts mettent en garde : la politique « net zéro » tuera plus de 4 milliards de personnes ». Cet article, publié sur un site autrichien intitulé « TKP, Le blog de la science et de la politique », date du 22 décembre 2023.

L’article se base en partie sur un tweet de Björn Lomborg, auteur danois connu pour ses positions climatosceptiques et notamment son livre intitulé L’Écologiste sceptique – Le véritable état de la planète paru en 1998. Les prises de position de Björn Lomborg ont par ailleurs été plusieurs fois épinglées par des organismes de vérification pour leur inexactitude.

Le tweet s’appuie sur un article publié par l’économiste et homme d’affaires britannique Neil Record dans le Telegraph, intitulé : « Que pourrait-il se passer si nous arrêtions simplement le pétrole ? Six milliards [de personnes] pourraient mourir ». L’article (archivé ici), qui critique le slogan « just stop oil » [arrêtons le pétrole] de militants écologistes, imagine ce qu’il se passerait si le monde stoppait brutalement toute production énergétique issue des combustibles fossiles, à savoir « le pétrole, le gaz et le charbon ».

Après des coupures d’électricité massives, des famines et l’épuisement des réserves de carburant, l’auteur de l’article imagine qu’« à peine trois mois environ depuis que le monde a arrêté le pétrole […] environ la moitié de la population mondiale (disons quatre milliards de personnes) serait morte ».

Neil Record est le président de « Net Zero Watch » (anciennement Global Warming Policy Forum), une émanation d’un think tank climatospectique britannique.

L’article autrichien sur lequel se basent le tweet viral n’aborde donc jamais la question de l’objectif « zéro émission nette ».

Cet objectif, notamment porté par l’ONU, vise à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius comme convenu en 2015 lors de la COP21. Ce but nécessite une réduction des émissions issues des énergies fossiles, pour atteindre un équilibre avec les émissions absorbées par les forêts et les océans.

Comme décrit sur la page de l’ONU dédiée à cet objectif, il n’est absolument pas prévu que son application se traduise par un arrêt brutal de l’utilisation des énergies fossiles. Ces énergies devront être remplacées par de « l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telles que l’énergie éolienne ou solaire, permettrait de réduire considérablement les émissions de carbone ».

Des engagements insuffisants

Pour prouver leur implication à réduire ces émissions, les pays signataires des accords de Paris s’engagent à délivrer tous les cinq ans des preuves de leur engagement.

Malgré des promesses de plusieurs pays à renforcer leur action lors de la COP26 en 2021, les engagements actuels restent insuffisants. L’ONU alertait notamment en novembre que les engagements actuels ne mèneront qu’à 2 % de baisse d’émission par rapport au niveau de 2019, au lieu des 43 % visés d’ici 2030.

L’ONU Climat avait également publié en octobre un bilan des politiques mises en place après l’accord de Paris. Le constat est sans appel : « Il faut faire beaucoup plus, maintenant, sur tous les fronts. ».