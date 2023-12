Mais que se passe-t-il au niveau du bourg d’Arance, sur la commune de Mont (Pyrénées-Atlantiques) ? Dans ce secteur situé à trente kilomètres de Pau, et en bordure de la plateforme industrielle de Lacq où un gisement de gaz naturel a été exploité jusqu’en 2013, et où perdure un important écosystème industriel, on s’est habitué aux nuisances olfactives. Mais depuis fin septembre, une étrange odeur de gaz s’échappe… d’un ruisseau, a révélé France Bleu Béarn. De quoi inquiéter même les plus blasés en la matière.

Les émanations sont « insupportables » témoignent des riverains interrogés par France Bleu. A tel point que certaines nuits, il en est « impossible de dormir », assure un habitant. « Les services de l’État ont été informés le 6 décembre de plaintes formulées par les habitants de la commune d’Arance (Mont-Arance-Gouze-Lendre) relatives à des nuisances olfactives à proximité de la plateforme Induslacq » a confirmé lundi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Les premiers relevés écartent « tout risque pour les populations »

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) a alors demandé aux industriels d’effectuer des investigations pour en déterminer l’origine. « Les premiers résultats ont confirmé la présence de gaz dans une conduite d’évacuation d’eau de pluie, située en dehors de la plateforme mais à proximité de cette dernière, sur une parcelle privée », indique la préfecture.

Les résultats de ces premières investigations ont été corroborés par des relevés atmosphériques réalisés par le Sdis 64. « Ils ont permis d’écarter tout risque pour les populations dans la mesure où aucun gaz ni aucune substance toxique n’ont été retrouvés à l’extérieur de la conduite », assure la préfecture, ce qui « écarte tout risque d’atmosphère explosible et de toxicité. » En ce qui concerne la consommation d’eau potable, « la nappe phréatique située sous la plateforme Induslacq ne fait l’objet d’aucun prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine », ajoute la préfecture.

Perte d’intégrité d’une canalisation souterraine

Quant à l’origine de cette odeur, « des investigations complémentaires survenues au cours du week-end du 16 et 17 décembre ont permis de mettre en évidence l’origine vraisemblable de ces nuisances, à savoir la perte d’intégrité d’une canalisation souterraine exploitée par l’entreprise Geopetrol, située sur la plateforme de Lacq. » Cette canalisation transporte des effluents industriels, « qui se sont communiqués au milieu souterrain, et par suite à la conduite d’eau pluviale en cause. »

Le préfet a demandé à l’industriel concerné « l’arrêt et la mise en sécurité de l’infrastructure ciblée, afin de faire cesser le trouble ». À la suite de ces premières mesures conservatoires, les industriels « travaillent sur un plan d’action et de remédiation permettant de définir les modalités d’intervention et de remise en état de l’infrastructure en cause ». Le bureau de la commission de suivi de site du bassin de Lacq se réunira mercredi pour faire le point sur la situation.