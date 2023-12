Seule île maritime de Loire-Atlantique, l’île Dumet est un morceau de terre de 8 hectares situé au large de Piriac-sur-Mer. Elle abrite tout au long de l’année plusieurs colonies d’espèces protégées, comme des goélands, le cormoran huppé, l’hirondelle de rivage et le pipit maritime. Mais ce site fragile attire aussi chaque été, malgré l’absence d’infrastructures, de nombreux touristes venus en bateau pour profiter de son côté sauvage. Ce qui n’est pas sans conséquence.

« Le dérangement occasionné par cette surfréquentation, concentrée durant la période sensible de reproduction, induit une très forte pression sur l’avifaune nicheuse, avec un impact négatif sur les effectifs de jeunes à l’envol. De surcroît, les habitats naturels et la flore subissent également de fortes dégradations non naturelles en raison notamment du piétinement », déplore la préfecture de Loire-Atlantique.

Un officiel de police de l'environnement sillone l'une des plages de l'île Dumet, en juillet 2017. - L. Venance/AFP

Le débarquement sur l’île Dumet, du 15 mars au 15 juillet, en pleine période de nidification, est déjà interdit. Mais l’Etat, qui explique s’appuyer sur un rapport scientifique, souhaite aller plus loin pour la préserver. Il prévoit ainsi un « arrêté de protection de biotope » qui interdirait l’entrée sur l’île du 1er mars au 15 août, à l’exception de quelques activités encadrées. Une « zone de quiétude » de 300 mètres autour de l’île serait également établie. Du 16 août au 15 février, les abords de l’île resteraient interdits mais les accès à l’île au niveau des deux grandes plages seraient permis.

La présence de surveillants naturalistes préconisée

Le projet d’arrêté est soumis à l’avis du public jusqu’au 5 janvier. Mais il ne fait d’ores et déjà pas l’unanimité auprès d’une partie des locaux qui jugent l’arrêté excessif. L’association Dumet environnement et patrimoine, cogestionaire de l’île avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, y est également opposée. Plutôt qu’une interdiction étendue, elle préconise une ouverture contrôlée du site en présence de surveillants naturalistes.

« Au 15 juillet, la période critique de reproduction des oiseaux s’achève et, surtout, nous savons qu’en l’absence d’animateurs naturalistes sur le terrain, il ne sera pas possible d’assurer une surveillance adéquate pour une île inhabitée, située à 4,5 milles du port le plus proche, qui ne sera jamais dotée d’équipements pour en faciliter les débarquements. Une simple interdiction administrative, socialement non acceptée, ne sera pas respectée et aboutira à refaire de l’île Dumet cette zone de non droit que les habitants ont bien connu dans le passé », considère l’association, qui organise une réunion publique sur le sujet ce samedi à Piriac.

Inhabitée depuis 1986, l’île possède, outre sa richesse biologique, un fort carré datant de 1845 en bon état, de même que les vestiges d’un fort rond du XVIIIe siècle.