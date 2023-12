La colère gronde dans les campagnes. Une semaine après la manifestation d’agriculteurs affiliés à la FNSEA et aux Jeunes Agriculteurs dans plusieurs villes en Bretagne, ce sont cette fois les membres de la Confédération paysanne qui ont décidé de se faire entendre. Mardi après-midi, une centaine d’agriculteurs ont mené une action coup de poing et occupé les locaux de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) à Rennes.

🚨🚨 #MAEC : une centaine de paysan·nes de la @ConfPaysanne de #Bretagne et de la FRCivam Bretagne a investi la Direction régionale de l'Agriculture à #Rennes et compte l'occuper jusqu'à ce que l'État s'engage à financer tous les contrats de transition agroécologique souscrits. pic.twitter.com/e7s4vx5Q78 — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) December 12, 2023





Ils entendaient ainsi faire pression sur l’État pour qu’il « honore ses engagements envers les paysans engagés dans la transition agro-écologique », réclamant notamment davantage de financements pour les mesures agro-environnementales et climatiques. « Les Maec sont un véritable outil de la transition agricole, car avec ses contrats, les paysans s’engagent sur cinq ans dans les changements de pratiques et de systèmes », indique la Confédération paysanne dans un communiqué.

L’évacuation des lieux ordonnée dans la soirée

Alors que certains paysans comptaient passer la nuit dans les locaux de la Draaf, la situation s’est tendue en début de soirée. Vers 21 heures, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’ordre d’évacuer les lieux. « La sécurité des personnes et des biens nécessitent l’évacuation », a justifié le préfet, déplorant que les agriculteurs « n’aient pas saisi sa proposition d’échanger avec eux jeudi ».

Après cette évacuation « musclée » selon le syndicat, la Confédération paysanne a prévu de tenir un point ce mercredi en début d’après-midi devant le siège de la Direction régionale de l’agriculture.