Offrir une carte-cadeau est souvent une bonne alternative pour ne pas se tromper en donnant un présent à un proche. Et aujourd’hui, de plus en plus de personnes se soucient de savoir d’où provient ce qu’ils consomment. Voilà pourquoi depuis 2019, éthi’Kdo, une société coopérative à but non lucratif, propose une carte valable uniquement dans les enseignes liées à l’économie « verte ».

Alors que Noël approche, 20 Minutes s’est entretenu avec Séverin Prats, président cofondateur de la marque.

Comment est née éthi’Kdo ?

Ethi’Kdo a vu le jour en 2019 après un constat simple : le marché de la carte-cadeau pèse à peu près 4 milliards d’euros par an en France, un montant dirigé vers les grandes enseignes. Mais quasiment rien n’allait vers les structures d’économie sociale et solidaire ou vers la consommation responsable au sens large (made in France, commerce équitable, démarche zéro déchets…).

Je me suis donc dit qu’en fédérant autour d’une coopérative, nous serions capables de créer notre propre carte-cadeau.

Qu’est-ce qui différencie une carte éthi’Kdo d’une autre ?

Nous avons regardé ce que proposaient les cartes cadeaux de grandes enseignes classiques. Il s’agit de mode, de jouets, de jeux, de high-tech ou de cosmétiques. Et dans une démarche écologique, nous avons décidé de proposer tous ces univers avec des acteurs qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux de leur secteur. Par exemple, on peut acheter un smartphone, mais il sera reconditionné en France. Même chose pour une paire de chaussures, elle sera produite avec des matériaux respectueux de l’environnement, chez un commerçant du coin.

Petite particularité : la carte éthi’Kdo est convertible en don à des associations d’intérêt général ou en écogestes. La personne pourra participer à un atelier pour apprendre à faire soi-même ou à mettre en place des habitudes écoresponsables dans son quotidien. Il y a aussi la possibilité de s’offrir un week-end nature dans un hébergement durable.

Qui sont celles et ceux qui optent pour cette carte-cadeau ?

Depuis 2019, plus de 100.000 cartes ont été distribuées auprès de professionnels et de particuliers. Souvent à l’occasion d’anniversaires, des fêtes ou de pots de départ.

Nous rencontrons tous types de profils : la grand-mère qui achète une carte pour ses petits-enfants, un cadeau de dernière minute, un proche sensible aux questions environnementales. Ils se disent que ça fera forcément plaisir. Parfois, c’est le contraire : des personnes déjà sensibilisées vont offrir cette carte à d’autres qui s’y intéressent moins. Les montants varient de 20 à 250 euros selon les acheteurs.

Où peut-on l’utiliser ?

Aujourd’hui, il y a à peu près 1.500 marques et enseignes partenaires. De nombreux commerces physiques de proximité, qui eux aussi rentrent dans une démarche de respect de l’environnement, sont sollicités : concept-store de mode éthique, ressourceries, friperies, magasins bio zéro déchet…