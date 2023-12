C’est insuffisant. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a estimé ce dimanche que les engagements non contraignants annoncés au début de la COP28 par plus d’une centaine de pays et de compagnies pétrolières ne suffiraient pas. Ils n’accompliraient d’ici 2030 que 30 % de la réduction nécessaire des émissions liées à l’énergie pour parvenir à la neutralité carbone, d’après elle.

L’AIE a analysé l’impact potentiel de deux engagements volontaires annoncés avec fanfare le 2 décembre. Celui de 130 pays (mais pas la Chine) à tripler les renouvelables et à améliorer l’efficacité énergétique d’ici 2030 et une charte signée à ce jour par 52 compagnies pétrolières et gazières pour réduire les fuites de méthane, notamment.

Quatre milliards de tonnes

L’agence estimait avant cette COP28 que les émissions liées à l’énergie seraient de l’ordre de 38 milliards de tonnes de gaz à effet de serre en 2030. Les engagements volontaires ci-dessus, s’ils étaient pleinement appliqués, réduiraient ces émissions de 4 milliards de tonnes, soit seulement 30 % de ce qu’il faudrait accomplir d’ici 2030 sur la route de la neutralité carbone en 2050.

« Bien que les engagements soient une étape positive pour s’attaquer aux émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique, ils seront loin de suffire pour permettre de tenir les objectifs climatiques internationaux, en particulier le but de limiter le réchauffement à 1,5 °C », écrit l’AIE dans son analyse, publiée à deux jours de la fin de la COP28. Les engagements volontaires annoncés au début de la COP28 ne sont pas contraignants, contrairement au texte en négociation sous l’égide de l’ONU, dans lequel une centaine de pays veut inscrire un appel à sortir des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz).