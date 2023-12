« J’ai peur que ce soit la COP du pétrole ». Ils ont été aux manettes et connaissent bien ces grands rassemblements sur le climat. Alors que la COP28 s’est ouverte la semaine dernière à Dubaï, aux Émirats arabes unis, 20 Minutes est allé à la rencontre d’anciens ministres de l’Ecologie. Barbara Pompili, François de Rugy, Corinne Lepage et Yves Cochet ont répondu face caméra à nos questions.

Choisir Sultan al Jaber, directeur général d’une compagnie pétrolière, pour présider cette COP, est-ce un bon symbole ? Faut-il prévoir des sanctions pour les pays signataires des accords ? Et pourquoi ne pas taxer les plus grandes fortunes ? Les ex-membres du gouvernement reviennent sur les enjeux et les limites de ces grandes conférences environnementales. Alors, « good COP » ou « bad COP » ?

Découvrez, dans la vidéo placée en haut de cet article, les réponses parfois surprenantes de ces anciens pensionnaires du « ministère de l’impossible ».