Trois fois plus grand que la ville de New York… Deux fois la taille du Grand Londres… Prenez le référentiel que vous voulez. Une certitude : l’un des plus grands icebergs du monde se déplace pour la première fois en trente ans, ont annoncé des scientifiques, vendredi, repris par l’agence Reuters.

Ça se passe au pôle Sud. L’iceberg dénommé A23a s’était détaché de la côte antarctique en 1986, pour devenir une véritable île de glace, dans la mer de Weddell. Depuis trente-sept ans, sa partie immergée était ainsi immobilisée sur le fond de la mer.

Des images satellites qui témoignent d’un mouvement

Des images satellites récentes ont cependant révélé que l’iceberg de près de 1 milliard de tonnes dérivait désormais rapidement au-delà de la pointe nord de la péninsule Antarctique, poussé par des vents et des courants forts, raconte Reuters.

Il est rare de voir un iceberg de cette taille se déplacer, a déclaré Oliver Marsh, glaciologue au British Antarctic Survey. A mesure qu’il gagne en puissance, l’iceberg colossal sera probablement projeté dans le courant circumpolaire antarctique, qui l’entraînera alors vers l’océan Austral, sur une trajectoire connue sous le nom de « couloir des icebergs », où d’autres icebergs de ce type flottent dans les eaux. À terme, ces icebergs sont condamnés à fondre entièrement.