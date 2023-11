Plus de 50 jours pour le Hamas et Israël. Plus de 600 jours pour la Russie et l’Ukraine. Alors que chaque camp compte ses morts depuis le début des combats, et tente de panser ses blessures tout en repoussant l’ennemi, une victime de l’ombre souffre, elle aussi, de ces guerres modernes et de celles qui les ont précédées.

Terres ravagées par des munitions, explosées ou non, pollution chimique des sols par de l’uranium appauvri ou des substances radioactives : la planète accuse le coup. Par endroits, les ravages des champs de bataille sont tels que des zones entières se retrouvent coupées du reste du monde, difficilement capables de se régénérer, et amochées pour des décennies.

Pourtant, ces effets visibles restent difficilement mesurables. Tout comme l’empreinte carbone des armées, aucun chiffre ni aucune étude sérieuse n’ayant été publiée sur la question. Récemment, seul Greenpeace s’est essayé à répertorier les destructions environnementales causées par la guerre en Ukraine. Un exercice qui reste très périlleux.

Des effets directs et indirects

Pour bien comprendre l’impact environnemental direct et indirect des guerres et des conflits armés, 20 Minutes a donc sollicité l’aide d’un spécialiste de la question : Fabien Locher, historien de l’environnement, chercheur au CNRS au Centre de recherches historiques de l’EHESS.

« Quand on parle de l’impact environnemental des guerres, il y a deux choses : les impacts des conflits déclarés qui se traduisent en combats, et ceux de la préparation, précise le chercheur. Car la mobilisation des ressources que nécessite une guerre peut aussi avoir lieu très loin des champs de bataille, avec des effets indirects très importants ».

Zone rouge en France lors de la Première Guerre mondiale, déforestation de l’hémisphère sud par les Etats-Unis pendant la guerre du Pacifique, essais nucléaires destructeurs d’atolls et responsables de la multiplication de cancers entre les années 1960 et 1990… Dans la vidéo en tête de cet article, Fabien Locher revient, face caméra, sur ces effets connus des guerres passés et les risques à venir des guerres en cours.