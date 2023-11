« Si tout le monde faisait comme nous, ça aiderait la planète à aller mieux », assure Pauline, en CM2 à l’école Chapeau Rouge dans le 9e arrondissement de Lyon. Ramassages des déchets, tri, potager, compost, réduction du gaspillage alimentaire… La jeune écolière cite fièrement les « nouvelles manières » qu’elle a apprises pour « préserver l’environnement ». Comme 70 % des établissements scolaires de la ville, son école a mis en place une collecte des biodéchets afin qu’ils soient revalorisés.

« On met notre serviette dans l’assiette avec ce qu’on n’a pas mangé et on verse dans le bac vert », montre la jeune fille. Ce midi-là, à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, les élèves ont montré à la presse comment ils participaient à cette action depuis un an. Le bac vert, c’est pour les restes alimentaires et la serviette en papier compostable, et le bac gris pour les autres déchets.

« Ce marché est une étape importante dans notre stratégie visant à faire de Lyon un territoire zéro déchet », souligne Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l’emploi et à l’économie durable. « Il s’inscrit d’ailleurs dans le cadre du projet éducatif de la ville qui a pour ambition de promouvoir une éducation à la transition écologique », ajoute Stéphanie Leger, adjointe à l’éducation.

« On voit que les enfants ont envie de faire plus »

Durant la pause méridienne, les enfants sont alors accompagnés pour qu’ils puissent « prendre plus de plaisir à manger » et « comprendre ce qu’il y a derrière cette nourriture », complète Adélaïde Larzillière, chargée de mission alimentation durable à la ville de Lyon. « L’approche éducative est centrale pour qu’ils deviennent des écocitoyens », souligne-t-elle.

Pour qu’ils soient acteurs et responsables, les enfants sont alors impliqués et informés. « On doit bien trier nos restes pour qu’ils puissent devenir du compost pour la ferme », explique Naoufel, en CM2. Cet enfant de 10 ans trouve « cool » et « satisfaisant » de participer à ces actions pour l’environnement. « Ça nous permet d’avoir conscience de nos actes », appuie-t-il. Un avis partagé par Clémence Vanbrabant, enseignante des CP. « Ils sont sensibilisés très tôt à toutes ces questions-là. Le fait qu’ils soient vraiment impliqués influe beaucoup. On voit qu’ils ont envie de faire plus et que ça leur plaît. »

150 grammes finissent à la poubelle

Et il n’y a pas que grâce à la collecte que l’école Chapeau Rouge souhaite tendre vers moins de gaspillage. « Maintenant, pour le goûter, on fait un gâteau à la maison ou alors on ramène un fruit », explique Célia, également en CM2. « Le midi, si on n’ouvre pas quelque chose d’emballé, on le ramène et il n’est pas jeté », continue Milo. Pauline reprend : « Il y a aussi un buffet pour les entrées, les desserts et les fromages pour qu’on se serve tout seul. On peut prendre ce qu’on veut et la quantité qui nous convient. Mais la consigne est de manger tout ce qu’on a pris. »

Pour le plat principal aussi, la règle a été « d’adapter à l’appétit de l’enfant », indique la responsable du restaurant scolaire Catherine Merlin. En moyenne, par assiette, 150 grammes de restes alimentaires finissent à la poubelle pour un repas d’environ 450 grammes.

Qualité des repas et surcommande

Malgré toute leur bonne volonté, les enfants restent… des enfants. « C’est difficile de tout finir tous les jours, confie Maïa. Mais parfois, on se lance des défis entre nous pour qu’il ne reste plus rien dans notre assiette. »

« L’objectif zéro déchet à la cantine passe aussi sur la qualité des repas », rebondit Adélaïde Larzillière. Elle précise que des enquêtes de satisfaction sont réalisées quotidiennement dans ce sens. Elle rappelle que les parents aussi ont un rôle à jouer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sans parler de la continuité de gestes simples à la maison, elle appelle à la vigilance des commandes de repas.

« Nous travaillons beaucoup à ajuster au plus près avec la cuisine centrale pour qu’il n’y ait pas de gâchis à la production, développe-t-elle. Il faudrait que les parents pensent aussi, de leur côté, à bien décommander si leur enfant est absent. La surcommande est l’une des principales sources de gaspillage. » La ville voudrait atteindre un écart de 4 % entre les repas commandés et ceux non consommés. L’année dernière, il était de 5 %.