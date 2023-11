En Normandie, il existe un ramassage scolaire atypique. Dans certaines communes de l’agglomération de Seine-Eure (Seine-Maritime), autour de Louviers et Val-de-Reuil, à une trentaine de kilomètres de Rouen, les enfants vont à l’école en S’Cool Bus. Vêtus d’un gilet orange, ils attendent ce vélo collectif en bois devant chez eux pour aller en classe en pédalant.

Gratuite et ludique, l’initiative, repérée par la Fédération française des trucs qui marchent, dont 20 Minutes est partenaire, se veut économique, écologique et énergique.

C’est quoi, le S’Cool Bus ?

Il s’agit d’un vélo collectif qui permet de faire le trajet entre la maison et l’école. Le S’Cool Bus fait 200 kg pour 1,15 m de largeur et 1,90 m de hauteur, ce qui lui « laisse la possibilité de passer sur les voies vertes, les pistes cyclables ou même une route classique tout en restant visible », indique Bernard Leroy, président de l’Agglo Seine-Eure.

Le véhicule, auparavant d’origine hollandaise mais désormais fourni par l’entreprise nantaise Humbird, est à assistance électrique. Il contient neuf places, pour un adulte et huit enfants, âgés de 6 à 11 ans, avec neuf pédaliers indépendants. « Le véhicule est 100 % français, avec du bois des Landes et un moteur Valeo », expose Valérie Van Messem, chargée de projets Mobilités Douces à l’Agglo Seine-Eure.

Comment ça marche ?

Né en 2017, le dispositif avait été arrêté en 2020 pour une question d’homologation du véhicule. Mais le S’Cool Bus fait donc son grand retour cette année depuis avril. Avec trois véhicules, il dessert trois communes : Le Manoir-sur-Seine, Le Vaudreuil et Pont-de-l’Arche. « Dans chacune d’entre elles, nous avons une école qui est desservie toute l’année, de la rentrée au dernier jour d’école et ce, du lundi au vendredi » explique Louis Lemel, le responsable d’exploitation du S’Cool Bus.

Comme un bus classique, ce vélo-bus emprunte un circuit défini qui, au lieu de s’arrêter à un arrêt de bus, « s’arrête devant le domicile des enfants à une heure indiquée, pour arriver à l’école avant la première sonnerie » précise Louis Lemel. Le soir, même processus dans le sens inverse : le chauffeur vient récupérer les enfants devant l’école et va les déposer un par un chez eux.

Ce ne sont pas les mêmes 8 écoliers qui en profitent toutes l’année. « Tous les mois, nous avons un circuit différent, et un roulement de bénéficiaires est opéré pour qu’un maximum d’enfants puissent utiliser le S’Cool Bus », ajoute-t-il.

Quel est le but derrière tout ça ?

« L’objectif final est de favoriser l’utilisation du vélo, surtout sur un territoire comme le nôtre, On doit avoir ce réflexe et pas le réflexe voiture. » assure Bernard Leroy. Et pour cause, le territoire est idéal : « plus de 70 kilomètres de pistes cyclables ont été créés », souligne-t-il.

Outre le fait que le S’Cool Bus est gratuit, il permet aux enfants de mieux appréhender la conduite à vélo en voyant le chauffeur agir : le port d’un gilet et d’un casque, indiquer avec sa main lorsqu’on tourne… « On constate qu’entre deux trajets en S’Cool bus, 50 % des élèves venaient à l’école à vélo. Certains prenaient même leur vélo et suivaient le véhicule », rapporte le président de l’Agglo Seine-Eure.

Et les enseignants ont l’air satisfaits eux aussi. « Beaucoup nous disent que le matin, ils ont des écoliers réveillés et plus attentifs. A la rentrée prochaine, dix autres S’Cool bus devraient être mis en service dans six autres communes de l’agglomération, pour faire le plus d’heureux », conclut Louis Lemel.