« Là, on est en train de traiter un lot de 86.000 bouteilles », lance Annie Le Deunff, directrice de Luz Environnement en ouvrant les portes de son entrepôt de 1.500 m2 à Verdelais, près de Langon en Gironde. Le léger bruit de roulis de la chaîne de nettoyage et des bouteilles en verre qui s’entrechoquent accompagne notre visite dans cette usine aux machines flambant neuves.

Depuis son démarrage en mars 2023, plus d’un million de bouteilles de vin en tout genre y ont déjà été nettoyées de façon industrielle, avec une validation de la qualité par caméra, en bout de chaîne. En 2024, l’objectif est de donner une nouvelle vie à 2,5 millions de bouteilles. Avec 700 millions de bouteilles embouteillées par an dans le Bordelais (dont 57 % sont exportées), le marché est prometteur.

Depuis 2018, Annie Le Deunff, une Bretonne avec une carrière commerciale et de gestion d’entreprise, mûrit son idée de l’organisation d’un nettoyage des bouteilles en verre à grande échelle, espérant ouvrir la voie à une consigne de ces flacons. Il y a cinq ans, son idée, qu’elle considère comme une « évidence » trouve pourtant peu d’écho et son projet est retardé par la crise sanitaire mais elle persévère. Elle est passée par l’incubateur Bernard Magrez, qui l’appuie auprès de l’Ademe l’un de ses trois financeurs, avec la région Nouvelle-Aquitaine et Citéo. Quatre investisseurs privés l’ont aussi soutenu et au total deux millions d’euros ont été engagés pour lancer le site. « Là on est victimes du succès, on croule sous les commandes », sourit-elle.

1.500 à 2.000 bouteilles lavées par heure

Le site girondin est automatisé et requiert peu de personnel. Ce jour-là, deux hommes s’activent auprès d’une palette. « Ce sont de belles bouteilles de 820 grammes, il faut les manipuler manuellement donc il y a un petit renfort exceptionnel, explique Annie Le Deunff. Normalement ils sont deux et pas trois ». Le site a un passé industriel qui fait écho à sa nouvelle activité puisqu’il y a un peu plus de vingt ans, c’est l’usine Perrier qui était installée dans ces murs, y produisant notamment du Pschitt et du Fanta.

La machine, conçue spécifiquement par des ingénieurs pour ce projet, peut nettoyer différents types de bouteilles (bordelaise, champenoise, etc.) avec certaines adaptations. C’est encore une expérimentation, au sens où n’ont pas encore été recensés tous les modèles de bouteilles en verre, très nombreux, que l’usine peut prendre en charge. « On demande l’envoi d’échantillon pour tester », glisse, pragmatique, la directrice. Le site est équipé d’une gratteuse pour les capsules, d’une autre pour les étiquettes avant qu’elles ne soient nettoyées avec un mélange à base de soude (3 %) porté à 75 degrés. L’usine qui nettoie de 1.500 à 2.000 bouteilles par heure consomme 5.000 litres d’eau tous les jours et une réflexion est engagée pour la minimiser.

« C’est un peu moins cher, et ils sont sûrs d’avoir des bouteilles »

Les clients, ce sont des petits vignerons des environs, qui portent leurs bouteilles en tracteur, ou des coopératives bordelaises mais aussi des vignerons d’autres régions viticoles, à condition qu’ils s’organisent pour envoyer de gros lots. « Attendez d’en avoir plus ou parlez-en aux voisins », résume Annie Le Deunff. Pour que l’opération soit vertueuse, il faut que le transporteur fasse le plein, soit 25.000 bouteilles. Et il faut des lots avec des bouteilles identiques pour optimiser les sessions de lavage.

En optant pour le réemploi, les viticulteurs paient un peu moins cher qu’en rachetant des bouteilles neuves. « Mais au moins ils gardent leurs bouteilles et sont sûrs d’en avoir, ce qui n’est pas toujours évident avec les délais des verriers », fait valoir la directrice de Luz. Elle espère qu’avec les collectivités et l’appui d’une nouvelle réglementation, une consigne dépoussiérée, qui prend en compte la multiplication des intermédiaires dans le circuit économique, va émerger.

« Il faut qu’on monte en puissance sur la production pour faire la preuve que le modèle est viable et qu’il peut être reproduit », avance-t-elle. Au printemps prochain, elle envisage sa première levée de fonds pour passer à la vitesse supérieure.