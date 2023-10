Les députés EELV ont réclamé jeudi l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur « le montage juridique et financier du projet d’autoroute A69 » entre Toulouse et Castres, combattu par nombre de militants écologistes.

Le groupe écologiste n’a toutefois pas précisé s’il comptait utiliser son « droit de tirage » annuel, qui lui aurait permis d’obtenir de facto la création d’une telle commission à l’Assemblée nationale. Sa mise en place reste donc très incertaine.

« Faire la lumière entre la société Atosca et les décideurs politiques français »

Dans un communiqué, les députés EELV jugent le projet de l'A69 « absurde, inutile et écocide » et appellent à « faire la lumière sur les liens existants entre la société Atosca », concessionnaire de l’autoroute, et les « décideurs politiques français ».

Plusieurs milliers d’opposants à l’autoroute A69 Toulouse-Castres ont marché samedi dans le Tarn, majoritairement dans le calme, pour scander « Non au macadam », alors que deux entreprises sous-traitantes du chantier controversé ont été prises pour cibles par des militants.

Le gouvernement est décidé à mener « jusqu’à son terme » cette portion d’autoroute, qui réduirait d’environ vingt minutes le trajet Castres-Toulouse et doit être mise en service en 2025.