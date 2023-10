La côte des Abers, la presqu’île de Crozon, la pointe du Raz… Département le plus maritime de France avec ses 2.263 kilomètres de côtes, le Finistère regorge d’endroits tous plus beaux les uns que les autres. Mais derrière la carte postale, il existe pourtant des lieux qui font moins rêver. Comme partout sur le territoire, des dépotoirs à ciel ouvert sont régulièrement mis au jour.

Dans le cadre de l’opération « Territoires propres » réalisée deux fois par an, les gendarmes du Finistère ont ainsi passé au crible la semaine dernière 31 sites considérés comme des décharges sauvages ou des lieux de stockage illégal de carcasses de voitures ou de déchets industriels et polluants.

Voitures abandonnées, sols pollués

Une mission de contrôle menée avec les services de la Dreal et de la Délégation à la mer et au littoral qui s’est soldée par un bilan de 91 infractions relevées entre le 9 et le 14 octobre, a-t-on appris auprès du procureur de la République de Brest. Sur toutes ces infractions observées, 57 relèvent du délit.

Parmi les saloperies découvertes, les gendarmes ont notamment constaté 29 infractions de dépôts illégaux de déchets, 21 infractions d’abandons de véhicules hors d’usage ou gestion irrégulière des déchets et huit pour pollution des sols ou de la ressource en eau. Des cas de maltraitance animale ont également été signalés par les gendarmes sur certains sites visités ainsi que du travail dissimulé, du recel de vol ou des cas de détention d’armes sans autorisation.