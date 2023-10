De nouveau, cette année, la marmotte a du souci à se faire… Depuis le 10 septembre et jusqu’au 11 novembre, l’animal peut être chassé en Savoie, après une décision prise en ce sens par la préfecture du département.

Mais la saison pourrait être écourtée cette année. Plusieurs associations environnementales, tels que Animaux Savoie (AJAS), l’ASPAS, Animal Cross, AVES, FNE Savoie, ont déposé le 10 octobre dernier un recours en référé devant le tribunal administratif de Grenoble, en Isère pour contester l’arrêté relatif à l’abattage des marmottes. Une bataille commence, notamment avec les chasseurs et certains agriculteurs locaux…

1.000 marmottes ont été abattues l’an dernier

Interdite depuis 1992 en Italie, la chasse aux marmottes reste autorisée en France. L’année dernière plus de 1.000 marmottes ont été abattues sur tout le territoire dont 423 en Savoie. Pourtant, la marmotte est un animal protégé par l’annexe III de la Convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe.

Mais voilà, les marmottes font suer les agriculteurs. Selon le document officiel de la Préfecture « les terriers creusés par l’animal dans les prairies occasionnent des blessures aux bovins, parfois aux exploitants avec des entorses, des casses de matériel de fauche, des dégradations de tuyaux d’arrosages etc. »

Mais de là à le chasser ? « C’est une chasse qui se fait au fusil et qui ne perdure que par tradition, estime Pauline Di Nicolantonio, présidente de l’association Justice Animaux Savoie (AJAS). Elle a pu faire sens par le passé. On utilisait la graisse de l’animal, sa fourrure, on mangeait sa chair. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, la chasse à la marmotte est devenue anachronique. »

Une pression supplémentaire sur les marmottes

Les ONG questionnent surtout l’impact de cette chasse sur les populations de marmottes. « Aujourd’hui il n’y a aucun comptage officiel qui permet de connaître avec exactitude l’état de la population des marmottes, reprend la présidente de l’AJAS. On ne sait pas non plus d’ailleurs, précisément, l’ampleur des dégâts que le rongeur occasionne à l’agriculture et qui justifie, pour certains, qu’on puisse le chasser. »

Une certitude pour Pauline Di Nicolantonio : cette chasse s’ajoute aux pressions qui pèsent sur l’animal des montagnes. Notamment le réchauffement climatique. Le Groupe régional d’experts sur le climat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-SUD) fait remarquer que « grâce à un suivi initié en 1990 sur la population de la réserve de la Grande Sassière (Savoie), il a été mis en évidence que la taille des portées décline constamment et ce à cause de l’amincissement de la couverture neigeuse hivernale qui accentue le froid dans les terriers ».

« Au lieu de les chasser, on ferait mieux de les protéger »

Pauline Di Nicolantonio ajoute encore « les incivilités des randonneurs ou les comportements de certains chiens qui n’aident pas non plus à la bonne santé des populations du rongeur. « Au lieu de les chasser, on ferait donc mieux de les protéger », ponctue-t-elle. On pourrait faire un grand pas dans ce sens ce jeudi. On connaîtra en tout cas la suite donnée par la justice au recours déposé par les six associations environnementales contre l’autorisation préfectorale de cette chasse, lors d’une audience au tribunal administratif de Grenoble suite au recours déposé par six associations environnementales contre l’autorisation préfectorale de cette pratique.