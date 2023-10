La terrasse, hyper cosy, du château Mauvinon est un spot exceptionnel pour déguster un verre de ce grand cru de Saint-Emilion, avec vue imprenable sur les vignobles à perte de vue. Depuis peu, c’est aussi un spot pour observer les oiseaux. Et cela a valu à cette propriété basée à Saint-Sulpice-de-Faleyrens (Gironde), de rafler le prix « Mise en valeur des pratiques environnementales », lundi soir aux Best of Wine Tourism, organisés chaque année depuis vingt ans par la CCI de Bordeaux-Gironde.

Ce prix récompense la façon dont les châteaux viticoles transmettent à leurs visiteurs, leurs efforts environnementaux dans la manière de produire leur vin. « On s’est rendu compte que parler d’agriculture biologique et de biodynamie à nos clients, qui ne sont pas là tous les jours pour voir comment on traite nos vignes, était parfois un peu conceptuel » explique Caroline Lagière, l’une des deux propriétaires et gérantes du domaine, avec sa mère Brigitte Tribaudeau. « Du coup, on a choisi d’illustrer cela à travers l’observation des oiseaux, ce qui offre en plus une véritable expérience à nos visiteurs. »

Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux identifiée

Après la visite classique de la propriété, au cours de laquelle Brigitte Tribaudeau et Caroline Lagière insistent tout de même beaucoup sur les pratiques du château autour de la biodynamie, le couvert végétal ou encore la traction animale, le visiteur bénéficie ainsi « en plus de son verre de dégustation, d’une paire de jumelles et d’un fascicule sur les oiseaux, qui l’attendent sur notre toit-terrasse », rebaptisé désormais « Le nichoir », poursuit Caroline Lagière.

Un fascicule permet d'identifier les différentes espèces d'oiseaux présentes dans le vignoble. - Mickaël Bosredon / 20 Minutes

Cette idée est née il y a trois ans, quand Brigitte et Caroline ont fait venir la LPO (Ligue de protection des oiseaux) pour les aider à choisir « les espèces à mettre dans notre haie végétale, pour qu’avec nos vignes et notre jardin, cela constitue un écosystème vertueux. » La représentante de la LPO a sensibilisé alors la mère et la fille à l’observation des oiseaux, ce qu’elles ont eu envie de transmettre ensuite auprès de leurs clients. « D’autant plus que cette spécialiste a très rapidement identifié cinquante espèces différentes d’oiseaux à l’issue de sa visite de la propriété, quand nous-mêmes n’en reconnaissions que trois ou quatre » ajoute Brigitte Tribaudeau.

Une faune auxiliaire qui compense en partie le retrait des pesticides

« Le fait que notre vigne soit quasiment tout le temps couverte d’herbe, qu’on soit en bio depuis 2017 et en biodynamie depuis cette année, favorise l’essor de la biodiversité », assure Caroline Lagière. « Nous avons en plus installé une soixantaine de nichoirs à mésanges dans les vignes, ajoute Brigitte Tribaudeau. Cela nous apporte une aide importante dans la lutte contre le vers de la grappe, un papillon qui pond sur nos raisins, et que l’oiseau vient manger : une nichée de mésanges consomme 18.000 insectes par an. »

Caroline Lagière (à gauche) et Brigitte Tribaudeau, propriétaires du château Mauvinon. - Mickaël Bosredon / 20 Minutes

Cette faune auxiliaire compense en partie le retrait des pesticides de synthèse dans la lutte contre les maladies. Mais pas à 100 %. « Ce n’est pas aussi costaud qu’un produit chimique, reconnaît Caroline Lagière. Mais cela fait une partie du job. Et de toute façon rien ne nous fera reculer dans notre choix d’être passé en bio. » Pas même l’attaque de mildiou qui a détruit cette année 50 % des merlot de la propriété, qui compte 6 ha en appellation Saint-Emilion et 8 ha en appellation Côtes de Castillon.

« Pas question de revenir en arrière »

« Notre récolte en merlot a souffert, mais nous avons de jolis cabernet et de jolis malbec en Côtes de Castillon » relativise Brigitte Tribaudeau. « Cela a été une année assez dure, convient Caroline Lagière, mais pas question de revenir en arrière pour autant. Nous sommes même renforcées dans nos convictions, car le bio reste le moins nocif pour l’environnement, quand bien même on nous oppose parfois que nous utilisons aussi du cuivre. Le cuivre est moins nocif, et nous en utilisons 3 kg/ha, dix fois moins qu’il y a vingt ans. Pour la planète, c’est le meilleur choix. »

Et pour le vin aussi, les deux femmes en sont convaincues. « Depuis 2015, nous avons aussi retiré quasiment tous les sulfites, ajoute Brigitte Tribaudeau, nous vinifions et nous élevons sans soufre. Non seulement les sulfites peuvent générer des maux de tête, et en les retirant cela permet d’exprimer tous les arômes du fruit. »

« On aime le côté à l’ancienne »

Château Mauvinon propose un Saint-Emilion grand cru en rouge, un vin blanc en appellation Castillon-Côtes de Bordeaux, et pour la première fois cette année un vin orange, un vin blanc qui se vinifie comme du vin rouge (c’est-à-dire que l’on va conserver la peau du raisin, alors que d’ordinaire on la retire pour faire un vin blanc).

« Ici, on fait tout à la main, y compris les vendanges » insiste Caroline Lagière. « Il y a un côté tradition qu’on aime dans les vendanges à la main. Nous ne sommes pas viticulteurs que pour chercher de l’efficacité et du rendement, on l’est car on aime aussi ces ambiances, ce côté à l’ancienne. »