On connaît le Loto du patrimoine, mais beaucoup moins celui de la biodiversité. Et pour cause, ce loto est une nouvelle opération imaginée par le gouvernement pour financer des projets de préservation de la biodiversité. Ce jeu de grattage sera disponible à partir du 23 octobre, au prix de 3 euros. 20 Minutes vous en dit plus.

Comment ça marche ?

Même principe que le loto du patrimoine présenté par Stéphane Bern. Ce jeu de grattage permettra à l’Office français de la biodiversité de collecter des fonds en faveur de la préservation de la biodiversité.

A chaque opération et durant une année, les Françaises et Français qui achèteront ce ticket vert, décoré d’un papillon et d’éléments de faune et de flore, verront 43 centimes être directement fléchés vers l’OFB. Les joueurs, eux, pourront espérer un gain maximum de 30.000 euros.

Combien d’argent l’opération pourrait-elle permettre de mobiliser ?

Au moins 6 millions d’euros : c’est ce que souhaite récolter l’OFB grâce à ce nouveau jeu de grattage. Le gouvernement, lui, ambitionne de vendre 14 millions de tickets. Environ 15 millions de billets seront mis en vente. L’argent sera ensuite distribué aux projets lauréats.

Qui en profitera de l’argent récolté ?

En participant à ce loto un peu spécial, le joueur contribue au financement d’une vingtaine de missions liées à la protection de la biodiversité tels que le nettoyage d’un étang pollué, la plantation de haie, la restauration des populations de papillons…

Plus de 60 candidats sont listés dont la Ligue de protection des oiseaux, WWF ou des collectivités locales qui proposent des projets de protection de la nature en ville ou de restauration de la biodiversité dans des zones touchées par des incendies l’été dernier. Les subventions iront de 50.000 à un million d’euros. Le comité de sélection se réunit cette semaine et sera présidé par la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, Sarah El Hairy. La vingtaine de projets sélectionnés sera dévoilée le mercredi 18 octobre.

Pourquoi l’enjeu n’est pas seulement de collecter des fonds ?

Certes, 6 millions d’euros ne sont qu’une goutte d’eau par rapport aux besoins de financement que nécessite la préservation de la biodiversité, l’autre grande crise environnementale en cours avec le changement climatique.

Mais l’enjeu, avec ce loto de la biodiversité, n’est pas seulement de collecter des fonds. « Cette opération vise à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux lié à la protection et restauration de la nature, glisse-t-on au cabinet de Sarah El Hairy, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité. C’est un dispositif parmi plein d’autres, on veut rendre la question de la biodiversité accessible et abordable. » Et même « si c’est un projet qui est soumis au Parlement et à un vote budgétaire, on espère que cette édition du loto de la biodiversité est la première d’une longue série », dit-on dans l’entourage de la secrétaire d’Etat.