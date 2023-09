Le chiffre fait froid dans le dos. Cinq millions de Quelea Quelea - des petits oiseaux à bec rouge - ont été exterminés en Tanzanie pour protéger des rizières, a déclaré mercredi l’organisme national de surveillance des plantes et des pesticides. Et ce, en une semaine. Selon l’Autorité tanzanienne de la protection des végétaux et des pesticides (TPHPA), ces oiseaux qui se trouvaient dans la région de Manyara, dans le nord du pays, menaçaient plus de 400 hectares de cultures commerciales. « Nous surveillons d’autres zones », a insisté Joseph Ndunguru, directeur général de la TPHPA.

Les Quelea Quelea, ou Travailleurs à bec rouge, qui se déplacent en larges groupes, ont fait dans le passé des ravages sur des cultures en Afrique, les invasions se produisant généralement au début de la saison sèche en septembre et octobre. Joseph Ndunguru a indiqué que l’agence avait ciblé les nuées avec des pulvérisations aériennes, avec notamment des drones, sur une période de quatre jours, les tuant avant qu’ils n’endommagent les rizières du nord de la Tanzanie.

Selon la TPHPA, les oiseaux sont capables de détruire plus de 50 tonnes de cultures vivrières en une seule journée. En 2013, l’Ouganda avait exterminé 1,8 million de Quelea Quelea, également pour protéger des rizières, ce qui avait provoqué l’ire des défenseurs de l’environnement.