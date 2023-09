Thomas Brail, opposant au projet d’autoroute A69 Toulouse-Castres installé depuis dans un arbre face au ministère de la Transition écologique, à Paris, en a été descendu dimanche matin par les autorités, a-t-on appris au ministère des Transports, qui invoque la nécessité d'« assurer sa prise en charge médicale ».

Évacuation de @BrailThomas au petit matin par les forces de l'ordre. Plutôt que d'agir pour protéger les arbres et arrêter la gabegie de l'#A69, le gouvernement agit au petit matin pour masquer la lutte des défenseurs de la nature. pic.twitter.com/TbLKSqZDfH — Sagaspe Chloé (@Csagaspe) September 24, 2023



L'« écureuil » Thomas Brail, en grève de la faim depuis début septembre, a été délogé de son platane par les pompiers équipés d’une nacelle, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

« Danger majeur » pour sa santé

« La situation de grève de la faim prolongée ainsi que l’annonce d’une grève de la soif imminente faisaient peser un danger majeur pour la santé et la vie même de M. Brail », a justifié le ministère dans un communiqué.

« Dans ce cadre, les équipes des pompiers de Paris et de la préfecture de police sont intervenues et ont assuré sa prise en charge médicale. Cette intervention de protection n’empêchera pas un dialogue de se poursuivre, dans le respect des décisions et principes démocratiques fondamentaux et de l’Etat de droit », ajoute-t-il.

Demande de suspension des travaux

Thomas Brail s’était installé le 14 septembre dans un arbre situé boulevard Saint-Germain, face au ministère de la Transition écologique (qui regroupe les Transports). Il était brièvement descendu de son arbre, mardi, pour être reçu par le ministre des Transports Clément Beaune, en vain. Plusieurs autres opposants à l’autoroute ont entamé, pour leur part, des grèves de la faim.

Le collectif « La voie est libre », que le manifestant représente, est opposé au projet d’autoroute A69 au nom de l’environnement et du climat, et réclame la suspension des travaux tant que les recours sur le fond ne sont pas épuisés.

Un projet « fortement soutenu par les élus locaux »

Vendredi, des élus du Tarn et des représentants de l’économie locale ont réaffirmé de leur côté leur soutien à l’autoroute, le député Renaissance Jean Terlier dénonçant « des minorités agissantes » dans l’opposition au projet.

Pour l’entourage du ministre, « l'A69 est un projet initié de longue date et fortement soutenu par les élus locaux, toutes couleurs politiques confondues ». Le ministre s’est à nouveau entretenu à ce sujet avec Carole Delga, présidente PS du Conseil régional d’Occitanie, indique le ministère dimanche.