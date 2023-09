Des statistiques angoissantes. Des appels quotidiens à changer de cap en urgence. Des catastrophes naturelles qui s’enchaînent. A mesure que l’ombre du changement climatique grandit, ses effets concrets se font de plus en plus sentir. Mais qu’en est-il dans la tête des Français ? Comment l’appréhendent-ils ? Va-t-il influer sur leur cadre de vie ?

Autant de questions auxquelles tente de répondre le 4e Observatoire des « usages et représentations des territoires »* de l’ObSoCo, réalisé en partenariat avec France Ville Durable, l’Ademe et Bouygues construction, et présenté ce lundi à l’occasion de l’évènement Villes Durables en Actions, qui se tient à Marseille.

La peur d’un manque d’eau

Sans surprise, les préoccupations des Français liées au changement climatique n’ont cessé de se renforcer au cours des dernières années, nous dit l’Observatoire. A tel point que 72 % d’entre eux se disaient en 2022 « inquiets » de ses conséquences sur la qualité de vie dans leur région, une proportion en hausse de 2 points par rapport à 2021. C’est en Occitanie (78 %), en Paca (77 %) et en Ile-de-France (75 %) que les craintes sont les plus vives. Pire : un Français sur cinq (19 %) se dit « très inquiet ». « Les habitants sont de plus en plus conscients des enjeux actuels », appuie Sébastien Maire, délégué de France Ville Durable.

Et les raisons de s’inquiéter sont nombreuses. Parmi elles, l’accès aux ressources arrive en tête. Ainsi, 60 % (+12 points) des sondés redoutent une diminution des ressources en eau potable, avec en toile de fond les épisodes de sécheresse ou encore les débats enflammés sur les méga-bassines. Et 40 % redoutent l’augmentation des crises alimentaires et de la famine (+ 12 pts également). On retrouve par ailleurs la disparition de la biodiversité (41 %), la fonte des glaciers (34 %), les migrations de populations (28 %) et la prolifération de maladies (28 %)… Au final, seules 2 % des personnes interrogées disent ne redouter aucune conséquence, quand 3 % ne croient pas au changement climatique.

Plus d’une personne sur deux veut « vivre ailleurs »

Dans un tel contexte, l’importance accordée au cadre de vie n’a jamais été aussi forte, dit encore l’Observatoire, et les envies de bouger suivent le mouvement : 55 % des répondants souhaiteraient « vivre ailleurs », un total en hausse de 7 points par rapport à 2017. Parmi ces aspirants au départ, 40 % seraient même prêts à changer de région (+ 3 points en un an). Et les premières raisons pour justifier cette envie sont le besoin de plus de nature et le climat.

En toute logique, ce sont alors les villes « à taille humaine » vers lesquelles se tournent les regards. « L’attrait des petites villes est finalement une sorte de coup d’arrêt au grossissement des métropoles », analyse Sébastien Maire. Si près d’un Français sur trois considère qu’une petite ville est le cadre de vie idéal, seul un sur cinq le pense d’une ville de taille moyenne… et un sur dix pour les grandes villes.

* Enquête réalisée en ligne via le panel Bilendi, du 2 au 15 juin 2023, auprès d’un échantillon de 4.000 personnes représentatif de la population françaises âgée de 18 à 75 ans, selon la méthode des quotas.