Lors de la journée mondiale du nettoyage de la planète (ou World Clean Up Day), le 16 septembre, des opérations de collecte de déchets sont organisées un peu partout en France.

À l’échelle mondiale, l’opération a rassemblé plus de 15 millions de personnes dans 190 pays. Et la France n’y déroge pas : en 2022 c’est plus de 170.000 personnes qui se sont mobilisées. Ils ont permis de ramasser 1.002 tonnes de déchets dont 201 tonnes de déchets recyclables.

Et vous, serez-vous sur le pont samedi ? Avez-vous participé à cette opération par le passé ? Êtes-vous même un fidèle depuis la première édition ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous motive ? L’envie de faire un geste pour la planète ? La convivialité ? Quels sont les déchets que vous ramassez le plus lors de ces opérations de nettoyage ? Constatez-vous des évolutions sur les types de déchet et les volumes ramassés ? Ces collectes de déchets vous ont-elles poussé à réduire vos déchets ? A l’inverse, vous êtes plutôt sceptique de ce genre de pratiques ? Pourquoi ?

Oui, on sait, ça fait beaucoup de questions. Mais vous avez sûrement plein de choses à raconter. Partagez-nous votre point de vue à l’aide du formulaire ci-dessous. Vos contributions serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !