Avec environ 25 millions de bouteilles produites par an, Plancoët n’arrive bien sûr pas à la cheville des géants qui dominent le marché de l’eau en bouteille en France. Mais sur ses terres bretonnes, l’eau minérale naturelle provenant de Plancoët (Côtes-d’Armor) a réussi à imposer sa marque.

Leader sur le marché régional, la société cherche désormais, comme toutes les entreprises, à réduire son empreinte carbone. Cela passe par le développement de la consigne du verre que le gouvernement souhaite généraliser en 2025. Depuis cet été, Plancoët distribue ainsi aux cafés, hôtels et restaurants deux gammes de bouteilles 33 centilitres en verre recyclé.

Atteindre 95 % de bouteilles en verre consigné

« La bouteille en verre consigné a un impact carbone cinq fois supérieur à une bouteille en verre à usage unique », souligne la marque, citant une étude du syndicat La Maison des eaux minérales naturelles. « Et cette mesure gagne encore en efficacité lorsque les bouteilles sont collectées dans un rayon de moins de 200 kilomètres, ce qui correspond à 95 % de la zone de distribution de Plancoët », poursuit-elle dans un communiqué.

Pour opérer cette bascule, la société bretonne a investi un million d’euros dans sa ligne de production et son parc de verre et de casiers. Plancoët ne part pas non plus de zéro puisque 80 % des 5,5 millions de bouteilles en verre qu’elle produit par an sont déjà consignées. Elle espère à terme « atteindre les 95 %. »