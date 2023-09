La nature, grande oubliée du projet d’extension du Port de Dunkerque

Avis de tempête sur la jetée ? L’Autorité environnementale (AE) n’est guère tendre avec le projet d’extension du Port de Dunkerque, dans le Nord. Dans un second avis, qu’elle vient de rendre, l’AE pointe, comme dans le premier, des manquements à la réglementation sur l’environnement. Cet avis, cependant, n’est que consultatif et ce sera ensuite à la préfecture d’avaliser (ou non) le projet. En attendant, l’enquête publique se tient jusqu’au 8 septembre.

C’est au début des années 2000 que le Port de Dunkerque a décidé de lancer sa mutation. Objectif : développer la filière conteneurs. Ainsi, le site prévoit, l’an prochain, l’extension des quais ouest avec la création d’un nouveau terminal portuaire.

Mesures de compensation imprécises

Ces travaux doivent permettre de doubler la capacité d’accueil pour rester compétitif vis-à-vis de la concurrence des principaux ports entre Le Havre et Hambourg. Le port nordiste compte faire passer sa part de marché de 0,7 % en 2016 à 2,3 % en 2035.

Le projet envisage notamment l’artificialisation d’un million de m³ de surface agricole et naturelle. Or, l’AE déplore notamment que les mesures de compensation à la destruction des milieux naturels restent imprécises et que la préservation de l’habitat marin de certains animaux ne soit pas garantie. « Les raisons impératives d’intérêt public majeur avancées pour justifier la destruction d’habitats d’espèces protégées sont avant tout économique », n’hésite pas à dénoncer l’AE.

L’instance multiplie les critiques sur d’autres domaines. « L’analyse des incidences du projet en matière d'intrusion saline est renvoyée à une étude non présentée dans le dossier, de même que l’évolution de la gestion des watergangs. Les mesures relatives aux incidences du projet sur la gestion des eaux, dans le contexte du changement climatique, ne sont pas plus documentées que dans le dossier initial », déplore l’AE.

Contacté par 20 Minutes, le Port de Dunkerque n’a pas donné suite.