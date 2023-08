C’est un arrêté qui est passé relativement inaperçu. Le 4 août, le ministère de la Transition écologique autorisé par dérogation la vente d’un biocide, le fipronil, à La Réunion. Cette disposition temporaire de 180 jours, soit environ six mois, permet à l’association Nature Océan Indien d’utiliser cette substance dont de nombreux usages sont pourtant interdits en France et en Europe, rapporte Réunion 1ère.

L’arrêté doit permettre de lutter contre la prolifération de fourmis folles jaunes qui menacent le gecko vert de Manapany, une espèce en « danger critique d’extinction ». Ce petit lézard, endémique de l’île, figure d’ailleurs sur la liste rouge mondiale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. L’association Nature Océan Indien s’attelle donc à lutter contre les différents prédateurs du petit reptile et le fipronil s’ajoute à son carquois.

Une substance interdite en agriculture depuis 2004

Toutefois, la mesure ne fait pas l’unanimité alors que le fipronil est interdit en agriculture depuis 2004 en France et dans d’autres pays européens. En 2017, le biocide avait été retrouvé dans des œufs après son utilisation frauduleuse pour désinfecter des poulaillers, principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Ce scandale a ébranlé la filière avicole européenne et entraîné l’abattage préventif de millions de volailles et le retrait de dizaines de millions d’œufs des rayons de supermarchés.

En 2021, plusieurs chefs d’entreprises belges et néerlandais de la filière ont été condamnés dans cette affaire à des peines de prison ferme ou avec sursis. Interrogée par Réunion La 1re, la secrétaire régionale d’EELV à La Réunion, Geneviève Payet, s’inquiète de cette dérogation. « Dès qu’on met les pesticides dans le sol, ce sont aussi les autres colonies de fourmis qui sont impactées, les abeilles, beaucoup d’autres invertébrés », assure-t-elle. L’association, qui a à cœur de protéger le gecko vert de Manapany, promet de son côté d’utiliser l’insecticide avec minutie.