A Bruxelles, la Commission européenne a proposé d’assouplir les règles d’encadrement des OGM pour encourager l’usage des NGT (New genomic techniques ou nouvelles techniques génomiques), des modifications d’ADN devant permettre de créer de semences plus résistantes et durables. Face à cette annonce, nombre de voix dans la sphère écologique ont fustigé cette annonce et l’ont qualifié d'« OGM cachés ». Retour sur cette annonce qui interroge.

Qu’est-ce que c’est une NGT ?

Les NGT sont une modification génétique des semences. Mais à la différence des OGM traditionnels, ces nouvelles techniques ne nécessitent plus de transgenèse, le fait de transférer le gène d’une espèce à une autre. Non, maintenant, les scientifiques peuvent directement grâce aux nouvelles technologies modifier les ADN.

« L’innovation est indissociable du développement durable : nous voulons donner aux agriculteurs les outils pour produire une alimentation saine et sûre, adaptée aux conditions climatiques changeantes », garantissant « sécurité alimentaire » et compétitivité, a justifié mercredi la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides.

Variétés nécessitant moins de pesticides, plus résistantes à la sécheresse ou aux maladies, blé pauvre en gluten… autant d’horizons ouverts selon Bruxelles par les « nouvelles techniques génomiques » (NGT), kyrielle d’outils « éditant » le matériel génétique des plantes sans ajout extérieur - contrairement aux organismes génétiquement modifiés (OGM) « transgéniques » introduisant un gène d’une espèce différente. Pour Bruxelles, ces technologies émergentes pourraient développer des cultures adaptées au climat et plus productives, ou des aliments avec moins d’allergènes.

Pourquoi Bruxelles souhaite changer les textes ?

Aujourd’hui, les règles encadrant les OGM (longue procédure d’autorisation, traçabilité, étiquetage, surveillance…), datant de plus de dix voire vingt ans parfois, apparaissent « inadaptées », estime la Commission, qui propose de ne plus les appliquer aux semences et produits issus de NGT et présentant des modifications susceptibles de se produire naturellement ou via des croisements traditionnels.

Sous réserve d’un nombre limité de mutations, ils seraient considérés comme « équivalents » aux variétés conventionnelles et enregistrés dans une base publique, avec l’obligation d’étiquetage spécifique seulement pour les semences. Les variétés résistantes aux herbicides pourraient aussi être concernées. Pour autant, aucun produit NGT ne pourrait être labellisé « bio », selon cette proposition qui sera discutée par les États et eurodéputés.

Toutes les autres variétés NGT, jugées non équivalentes au conventionnel, resteraient soumises au régime encadrant les OGM, avec des aménagements. L’obligation de prévoir une méthode de détection pour chaque semence créée pourrait être levée. L’UE recense 90 demandes d’autorisation pour des cultures NGT au stade de la recherche, avec seulement quelques tests en plein champ (maïs en Belgique, pommes de terre en Suède…). Des feuilles de moutarde « moins amères » sont déjà commercialisées aux États-Unis et des bananes résistantes au brunissement approuvées aux Philippines.

Que disent les opposants à cet assouplissement réglementaire ?

La simplification des règles était réclamée par la puissante organisation agricole Copa-Cogeca et une partie des États membres qui entendent négocier de concert la législation NGT avec un autre texte imposant des objectifs de réduction des pesticides, sur lequel les discussions s’enlisent.

A l’inverse, ONG environnementales et eurodéputés de gauche réclament que les NGT restent soumis à la réglementation OGM conformément au verdict de 2018 de la Cour de justice de l’UE. « Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, mettre en culture sans évaluation complète et indépendante, sans traçabilité, ni information des consommateurs », insiste l’élu socialiste Christophe Clergeau, soulignant les interactions complexes d’une plante avec son environnement, notamment les pollinisateurs.

Pour l’Ifoam (fédération de l’agriculture bio), Bruxelles « sacrifie le principe de précaution » au profit d'« un accélérateur massif du modèle commercial lucratif de l’industrie biotech ». Son inquiétude est de voir le bio déstabilisé par les risques de contamination et les exigences réduites de traçabilité.

Pour ses détracteurs, l’édition génomique est loin d’avoir fait ses preuves. « C’est un écran de fumée pour éviter le débat sur la transition agricole durable. Ces ''nouveaux OGM'' restent un mirage dont on n’est pas certain qu’il se matérialisera », a jugé Mute Schimpf, de Friends of the Earth. L’ONG prône plutôt de « maximiser la diversité » en adaptant localement les variétés.

« La dissémination de nouveaux OGM appauvrira davantage la biodiversité agricole et la santé des sols, essentielle pour garantir la sécurité alimentaire, en encourageant les monocultures et l’uniformité génétique », abonde Francesco Sottile, de Slow Food.

Autre point sensible, l’absence d’étiquetage sur les aliments commercialisés issus de plants NGT : l’association Foodwatch dénonce un « immense recul […] qui priverait les consommateurs de leur droit à savoir ce qui est dans leur assiette ».