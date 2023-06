Retourner son pot en verre de pâte à tartiner pour qu’il soit de nouveau rempli ? La France va mettre en place d’ici deux ans une consigne sur les emballages en verre en lançant d’abord des expérimentations avec des hypermarchés volontaires, a annoncé jeudi la secrétaire d’Etat à l’Ecologie, Bérangère Couillard.

La « mère des batailles, c’est de baisser la production de plastique » insiste Bérangère Couillard lors d’un point presse téléphonique, en annonçant « le retour de la consigne de verre » en France pour les bouteilles et pots, avec l’objectif de sortir des emballages plastiques à usage unique en 2040.

« Des expérimentations l’an prochain, une généralisation d’ici à deux ans »

« Pour le réemploi du verre, il va y avoir des discussions du cadre juridique avant la fin de l’année, des expérimentations qui vont se mettre en œuvre l’an prochain, et une généralisation du réseau d’ici à deux ans », a-t-elle précisé.

Les supermarchés et hypermarchés, en fonction de leur surface, auront alors « l’obligation » de reprendre les emballages en verre vides. Les premières expérimentations vont être lancées avec des hypermarchés volontaires, a-t-elle dit en citant notamment Carrefour « qui s’est montré très allant » sur la possibilité de devenir « point d’apport volontaire des emballages vides en verre ».

« Il faudra aussi des points de lavage » des bouteilles et pots un peu partout sur le territoire, a-t-elle dit sans autres détails. Certains ont déjà été mis en place, notamment à Rennes.

Début mai, la secrétaire d’Etat et l’éco-organisme Citeo, chargé de la gestion des emballages et papiers, ont annoncé le lancement de bouteilles ou pots en verre standards par des verriers comme Verallia ou O-I, afin d’encourager les industriels de l’agroalimentaire et des boissons à les adopter, de manière à favoriser leur réemploi.

Un fonds de 50 millions d’euros pour booster la transition

Bérangère Couillard a précisé qu’un fonds de « 50 millions d’euros » serait destiné à inciter les producteurs à adopter ces contenants standards en verre réutilisables, au lieu du plastique jetable.

En France, le réemploi des emballages ménagers reste « très inférieur à 1 % », selon le ministère de la Transition écologique, et l’objectif est de parvenir à 10 % d’emballages réemployés en 2027.