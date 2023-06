« L’environnement, c’est trop important pour se limiter à du "blabla" », a fustigé la secrétaire générale de la CGT. L’accord national interprofessionnel (ANI) négocié entre syndicats et patronat sur la question de la prise en compte en compte de la transition écologique dans les entreprises ne change « rien », a estimé ce vendredi Sophie Binet.

« L’accord sur les questions environnementales, on ne le signe pas, parce que s’il n’y avait pas d’accord ça ne changerait rien, et que pour nous un accord doit apporter du plus », a-t-elle expliqué, invitée de l’Ajis (Association des journalistes de l’information sociale). « Quand on mesure les enjeux environnementaux c’est honteux de faire un accord de ce niveau-là ». In fine, seules la CFDT et la CFTC l’ont signé, FO et la CFE-CGC s’étant également déclarées insatisfaites des conclusions de l’accord.

Un « plan syndical pour l’environnement »

Le Medef avait annoncé le 12 avril être parvenu à un ANI avec plusieurs organisations syndicales, parlant d'« une feuille de route précieuse et utile, efficace, opérationnelle pour les partenaires sociaux pour pouvoir envisager et accélérer la transition écologique au sein des entreprises et des branches ainsi que dans les territoires ».

Sophie Binet a par ailleurs annoncé que les instances de la CGT avaient validé le fait de « construire un plan syndical pour l’environnement », sur lequel planchera sa commission exécutive dès la semaine prochaine. « L’idée, c’est de dire que dans chaque territoire, profession, entreprise, on traite la question environnementale. Ainsi, on lie de façon étroite les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux ».

Le collectif Plus jamais ça en question

Elle est enfin revenue sur les liens de la CGT avec Plus jamais ça, le collectif de syndicats, d’associations et d’ONG créé du temps de Philippe Martinez pour aborder de front questions sociales et environnementales, objet de vives critiques à la CGT. « Nous allons rencontrer les organisations avec qui nous avions travaillé avec Plus jamais ça, pour discuter des suites » puisque « le congrès de la CGT a décidé de mettre fin à Plus jamais ça », a-t-elle dit.

« C’est une décision qu’évidemment nous allons respecter et mettre en œuvre. Mais le congrès de la CGT a validé le fait qu’on continue à travailler sur les questions environnementales en lien avec les ONG, les autres organisations syndicales. Donc, quand nous allons rencontrer Plus jamais ça, nous allons échanger avec eux sur la façon dont nous pouvons, ou pas, continuer à travailler ensemble », a affirmé la numéro un de la CGT.