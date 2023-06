L’image, impressionnante, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux mondiaux. Au Texas, samedi, des dizaines de milliers de poissons ont été retrouvées échoués sur la plage de Quintana.

Que s’est-il passé ? Pourquoi ces poissons sont-ils morts ? Ce phénomène est-il fréquent ? Peut-il se reproduire ? 20 Minutes fait le point sur le sujet.

Que s’est-il passé dans le Texas ?

Samedi, près du lac Jackson, au sud de Houston, la houle a déversé sur le sable des dizaines de milliers de poissons morts. Les cadavres ont formé un amas gigantesque, s’étalant à perte de vue. Comme le rappelle le Huff Post, ces poissons sont des menhadens, l’une des principales espèces pêchées dans le golfe du Texas.

« Vous pouviez littéralement voir une masse de poissons flottants sur l’eau. Cela ressemblait à une grande couverture. C’est de loin le plus grand nombre que j’ai jamais vu », s’est ému Patty Brinkmeyer, responsable du Quintana Beack County Park, auprès de CNN. En 17 ans de travail au parc, elle n’avait jamais assisté à pareil spectacle.

L’alerte a été donnée par un couple qui se baladait sur la côte, et espérait surfer. Les autorités ont interdit la baignade au public pendant le week-end, des poissons risquant de s’échouer encore sur la plage. Le littoral a pu être nettoyé en début de semaine.

Pourquoi ces poissons sont-ils morts ?

Dans un long post Facebook, le Quintana Beach County Park a détaillé les causes qui ont favorisé la mort des poissons. La chaleur de l’eau, d’abord, qui contient « moins d’oxygène » lorsque sa température dépasse les 21°C. « Les eaux peu profondes se réchauffent plus vite que les eaux profondes. Donc, si un banc de poissons est piégé dans des eaux peu profondes, le poisson commencera à souffrir d’hypoxie (manque d’oxygène) ».

Or, pour permettre une bonne pénétration de l’oxygène dans l’eau, il faut… Des vagues. « L’une des façons dont l’oxygène pénètre dans l’eau se fait par le mélange de surface, où l’air rencontre l’eau par le vent et les vagues et le mélange vertical subséquent dans l’intérieur de l’océan », précise le rapport du Quintana Beach County Park. Or, la mer a été très calme pendant les trois semaines ayant précédé la mort des poissons.

La météo nuageuse a accentué le phénomène. « La photosynthèse s’arrête la nuit et peut ralentir les jours nuageux, mais les plantes et les animaux dans l’eau continuent de respirer et de consommer de l’oxygène libre, ce qui diminue la concentration en oxygène dissous », a rappelé Lerrin Johnson, une porte-parole des autorités.

La mort massive de poissons, un phénomène fréquent ?

Avec les fortes chaleurs, des épisodes similaires ont été observés en France, notamment en 2019 à l’étang de Bolmon, dans les Bouches-du-Rhône, et en 2020 après des fortes chaleurs. Avec le réchauffement, les poissons risquent d’être plus régulièrement soumis à l’hypoxie durant les prochaines années, selon la communauté scientifique. Et, dans le golfe du Mexique, la situation n’est pas en voie d’amélioration. « C’est un écosystème à flux tendu en termes d’oxygène », rappelle le professeur d’écophysiologie à l’université de Bretagne occidentale Guy Claireaux, interrogé par le Huff Post.