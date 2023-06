L’exercice n’est pas simple. Cette semaine, les images de la ville de New York engloutie par un épais nuage de fumée orange, à cause des incendies au Quebec, tournent en boucle sur nos écrans. De quoi rappeler le film de science-fiction apocalyptique Blade Runner. Et dans le même temps, une dizaine de personnes sont réunies pour plancher sur un scénario pour le futur qui ne soit « ni catastrophiste, ni dystopique », ce vendredi après-midi, à l’occasion d’un atelier d’écriture dans le 11e arrondissement de Paris.

La consigne ? Faire une démonstration de ce qui pourrait être un récit qui nous « donne de la puissance » face aux crises que nous traversons, explique Valérie Zoydo. C’est cette spécialiste de la narration, membre de l’Assemblée citoyenne des imaginaires, qui est à l’origine de ce projet d’écriture à plusieurs mains, avec le festival Atmosphères et le cabinet spécialiste de l'intelligence collective, Bluenove. Une vingtaine d’ateliers d’écriture de ce type vont avoir lieu courant juin dans plusieurs villes de France. De Paris à Aix-en-Provence, en passant par Biarritz ou Villeurbanne.













Imaginer un futur désirable

Nous sommes en 2050 et « la nature a repris le dessus sur les constructions humaines », ou alors « l’effondrement a eu lieu et les humains ont dû s’adapter… » À partir de ces propositions, les participants doivent imaginer comment un collectif de personnages dépasse, ensemble, une série d’obstacles. Avec pour objectif de se projeter dans un futur dit « désirable ». Cet après-midi, une des participantes s'appelle Valérie, comme l'initiatrice du projet. Psychopraticienne, elle était curieuse de découvrir l’exercice, puisqu’elle travaille souvent avec la fiction pour aider ses patients à changer de regard et traverser des difficultés. « Libérer son imagination, écrire, c’est déjà être dans l’action », s’enthousiasme Stéphanie, l’animatrice.

« Les récits qui évoquent les crises que nous traversons sont le plus souvent dystopiques, culpabilisants ou contraignants, analyse Valérie Zoydo, autrice d’un rapport sur le storytelling des enjeux actuels dans l’industrie du cinéma et de la télévision, commandé par l’Agence nationale de la transition écologique (Ademe). Pour faire changer les choses, il nous faut développer de nouveaux imaginaires. » Et ce pas uniquement via la diffusion de documentaires spécialisés sur le sujet, qui seront regardés par un public déjà majoritairement acquis à la cause. L’objectif de l’Assemblée citoyenne des imaginaires est de faire de la « pédagogie clandestine », en irriguant « la culture populaire. »

La culture pop, notre meilleure alliée pour changer de matrice ?

L’enjeu est de taille. En mai 2022, l’Ademe et l’ONG Place to B ont publié une étude sur l’importance de cette culture comme levier pour passer à l’action face à la crise climatique : les « memes », ces images humoristiques que nous partageons sur les réseaux sociaux, les jeux vidéos, les séries, les blockbusters…

« Cela permet de sortir de l’entre-soi des personnes déjà sensibilisées à la crise climatique », analyse l’autrice de l’étude, Marie Pailhés-Dauphin. Parmi les exemples les plus célèbres, Don’t Look Up est devenu le troisième film le plus vu sur la plateforme Netflix dès janvier 2022, avec plus de 263 millions d’heures de visionnages enregistrées. « Le scénario permettait facilement de s’identifier au récit, et la présence de stars au casting et le rythme enlevé du film » sont sans doute des ingrédients de son succès, poursuit Marie Pailhés-Dauphin. Mais d’autres productions, qui n’évoquent pas directement le changement climatique, sont aussi susceptibles de nous donner envie de nous mettre en action. « Les histoires à la Robin des bois, qui redonnent le pouvoir au peuple, à l’image des séries Arsène Lupin, ou encore La Casa De Papel », cite notamment Valérie Zoydo.

Des ateliers d’écriture à une série ?

Avant le lancement des ateliers d’écritures, plus de 1.500 personnes avaient déjà donné leur avis concernant leurs préoccupations quotidiennes et le monde qui les ferait rêver sur la plateforme de l’Assemblée citoyenne des imaginaires. Toute cette matière première sera examinée par des scénaristes professionnels, qui en tireront un « pitch » à présenter à des producteurs, d’ici la fin de l’année. La cible ? « Des chaînes de télévision grand public, ainsi que des éditeurs spécialisés dans les publications à la destination des jeunes. »

C’est bien parti : en plus de l’Ademe, l’Assemblée citoyenne des imaginaires compte les groupes TF1 et Bayard parmi ses partenaires. Reste à voir si les citoyens qui auront participé aux ateliers verront leur nom au générique.