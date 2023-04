Elle reste opposée à l’installation du site. Néanmoins, la mairie du village de Courmelles, près de Soissons, dans l’Aisne, s’est résignée, lundi, à signer le permis de construire de l’usine de laine de roche Rockwool, a-t-on appris, ce mardi, auprès du maire.

« Rien n’est fini, ce n’est qu’une étape dans un processus assez long », a assuré Arnaud Svrcek, maire (SE) de ce village où souhaite s’implanter la société danoise, leader mondial de la laine de roche, un isolant bon marché critiqué pour les émissions polluantes générées par sa production.

« On ne fait qu’appliquer la décision de justice »

Arnaud Svrcek confirme une information du journal L’Union selon laquelle son premier adjoint a signé le permis de construire, mais en y ajoutant des prescriptions, notamment sur le respect des espèces protégées. « On ne fait qu’appliquer la décision de justice du mois de décembre, car ne pas le faire signifiait nous mettre en tort et amputer nos chances pour l’appel », a ajouté Arnaud Svrcek.









En décembre, le tribunal administratif d’Amiens avait annulé l’arrêté de la mairie de Courmelles refusant le permis de construire déposé par Rockwool, jugeant, entre autres, que le maire n’avait pas respecté « le principe d’impartialité » dans ce dossier.

Le tribunal avait sommé la mairie de réexaminer la demande sous trois mois, c’est-à-dire avant le 8 mars. La mairie avait fait appel. Le texte signé lundi précise que le permis de construire présente un « caractère provisoire », dans l’attente dans la décision en appel.

Rejet dans l’air de poussières

La construction de cette usine, qui emploierait 130 personnes, est contestée par des habitants et des médecins du Soissonnais, qui redoutent, notamment, le rejet dans l’air de poussières et de produits comme les phénols, les formaldéhydes et l’ammoniac.

Le projet est en revanche soutenu, entre autres, par le maire de Soissons et président de l’agglomération du Grand Soissons, Alain Crémont (DVD), et par la région Hauts-de-France présidée par Xavier Bertrand (LR). La mairie de Courmelles doit organiser le 11 juin une consultation publique sur ce projet.