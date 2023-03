Pollution illégale systématique ? Des associations de la fédération France Nature Environnement (FNE) ont annoncé avoir déposé plainte, jeudi, contre le géant de la sidérurgie ArcelorMittal pour violations récurrentes des obligations sur les émissions à Dunkerque, dans le Nord, et Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, confirmant une information des médias d’investigation Disclose et Marsactu.

Dans ces plaintes déposées à Marseille et à Lille, consultées par l’AFP, FNE accuse notamment ArcelorMittal d’avoir exploité des installations classées protection de l’environnement (ICPE) en violation de mises en demeure, mais aussi d’avoir dégradé la qualité de l’air et pollué les eaux.

Forte incidence sur la santé publique

Dans une enquête commune publiée le 10 mars, Disclose et Marsactu avaient dénoncé des manquements au Code de l’environnement pendant des années par ArcelorMittal à Fos-sur-Mer et Dunkerque, malgré le versement d’aides publiques. Pour ces deux principaux sites français, FNE a épluché des rapports de la direction régionale de l’environnement (DREAL).









A Fos-sur-Mer, FNE pointe des dépassements des valeurs limites d’oxyde d’azote, de benzène et de poussières, malgré des mises en demeure administratives. L’association dénonce le recours par le site à plusieurs reprises en 2021 et 2022 à des « mises aux chandelles », consistant à relâcher des gaz dans l’atmosphère sans traitement préalable, ce qui témoigne selon elle de « dysfonctionnements systématiques » à forte incidence sur l’environnement et la santé publique.

FNE avait obtenu en 2021 la condamnation d’ArcelorMittal à 30.000 euros de dommages et intérêts pour avoir enfreint la législation sur les émissions de polluants à Fos-sur-Mer. « ArcelorMittal n’est pas entré dans une démarche vertueuse après sa condamnation » et « ils font une analyse de risque en disant "ça ne nous coûte pas trop cher" », a déploré auprès de l’AFP Richard Hardouin, président de la FNE 13.

Faux et usage de faux ?

A Dunkerque, FNE reproche au sidérurgiste d’avoir rejeté des quantités trop importantes de benzène, poussières et sulfocyanures. L’association note aussi la présence dans l’eau des circuits de l’installation de légionelles, des bactéries qui se développent dans les circuits mal entretenus. La FNE accuse également ArcelorMittal de faux et usage de faux pour n’avoir pas déclaré certains rejets dans les « émissions accidentelles ».

Indiquant ne pas avoir encore eu connaissance des plaintes, ArcelorMittal a souligné être « engagé sur l’ensemble de ses sites pour réduire significativement les émissions environnementales liées à ses activités » et y avoir investi plusieurs centaines de millions d’euros.