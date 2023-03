Il va faire tout noir. La ville de Lyon participe à la 17e édition du défi « Earth hour » lancé par WWF et n’allumera pas ses bâtiments emblématiques ce samedi soir. Hôtel de ville, palais de la Bourse, théâtre des Célestins et même la basilique de Fourvière, au total près de 370 sites, resteront éteints toute la nuit, indique la municipalité en précisant que « l’éclairage fonctionnel des rues restera allumé ».









La ville encourage par ailleurs « l’ensemble du monde économique » à « éteindre leurs enseignes lumineuses dès 20 heures ou à la fermeture de leur magasin » et ainsi rejoindre les 250 commerçants lyonnais qui ont signé la Charte de sobriété énergétique et qui éteignent déjà quotidiennement leurs vitrines. « L’engagement de tous dans la lutte contre le réchauffement climatique est capital. Il nous faut agir », rappelle Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l’emploi et de l’économie durable.

Chaque année depuis seize ans, WWF invite les institutions et les citoyens du monde entier à participer à cette action symbolique le dernier samedi du mois de mars. L’association demande alors d’éteindre ses lumières pendant une heure en guise de soutien pour la protection de la biodiversité. D’autres villes comme Bordeaux, Rouen, Grenoble, Strasbourg, Tours et La Rochelle ont déjà répondu présent pour cette édition, d’après le site de l’ONG.