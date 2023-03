Alors que l’encre de l’autorisation environnementale de réalisation de la construction de l’autoroute A69 est à peine sèche, les travaux ont démarré ce lundi entre Castres et Verfeil. Cet axe censé faire gagner vingt-trois minutes de trajet entre la sous-préfecture du Tarn et la Ville rose est contesté depuis plusieurs années et plusieurs associations ont d’ores et déjà annoncé qu’elles allaient attaquer devant la juridiction administrative les autorisations environnementales délivrées par les préfets du Tarn et de la Haute-Garonne.





L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J'ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J'ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J'accepte pour aujourd'hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Au-delà du terrain judiciaire, des opposants ont décidé depuis plusieurs semaines de passer à l’action sur le terrain pour dénoncer ce qu’ils estiment être un projet « écocidaire ». Dans la nuit du 27 au 28 février, des membres du collectif Extinction Rebellion ont ainsi graffé les façades des mairies de Soual et Puylaurens afin de « dénoncer les choix politiques dangereux pour les communes et le territoire ». Membres de la communauté de communes Sor & Agout, ces deux collectivités sont accusées par les militants d’avoir « accepté de financer ce projet à hauteur d’un demi-million d’euros ».









Des dégradations qui avaient été condamnées « avec la plus grande fermeté » par le préfet du Tarn « ainsi que tous les actes d’intimidation à l’encontre des élus, des entreprises et du concessionnaire ». Ce lundi, c’est par l’intermédiaire des réseaux sociaux que les services de l’Etat ont annoncé que l’un des auteurs de ces tags avait été interpellé au cours du week-end. « Ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire et interdit de paraître dans le Tarn », a précisé la préfecture.