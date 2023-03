Plus de 260 espèces d’oiseaux, des migrateurs, y ont été recensées. Cette zone humide surnommée « la petite Camargue » est classée « Natura 2000 ». Elle est même visée depuis 2019 par un arrêté préfectoral de « protection de biotope », interdisant toute présence humaine et animale domestique. Entre Nice et Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), l’embouchure du Var est pourtant en train d’être « saccagée » par des pelleteuses, dénonce un collectif d’associations écologistes.

Depuis l’automne, un chantier est mené sur la rive droite pour « redonner au fleuve ses capacités hydrauliques à des fins de protection contre les inondations », selon la préfecture des Alpes-Maritimes qui l’a elle-même autorisé. Mais, « en dépit de leur justification, ces travaux contreviennent à l’évidence aux mesures conservatoires » de cet espace, appuient le Collectif citoyen 06, Capre06, Terre bleue, Green, Adda 06, Greenpeace, Attac 06 et CCFD-Terre solidaire 06.









Un « bouleversement radical du biotope » ?

Les associations craignent un « bouleversement radical du biotope » alors des engins sont en train de « créer des tranchées » dans le lit du fleuve. Elles rappellent que plusieurs recours ont été formulés contre ses travaux auprès du préfet, dont un pour « excès de pouvoir ».

Et renouvellent leur appel. « De toute urgence, nous demandons au Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau [Smiage, qui assure la maîtrise d’ouvrage], de respecter strictement et sans délai les obligations réglementaires de protection de cette zone Natura 2000 et de l’arrêté de 2019 ».

Dans une réponse transmise jeudi après-midi, la préfecture des Alpes-Maritimes assure que le chantier, qui doit se terminer « entre le 15 et le 31 mars », a fait l’objet de précautions prises pour « ne pas perturber le cycle naturel » de la faune présente sur le site et « favoriser ainsi sa conservation ».

« Dans le cadre de l’intérêt général »

« Le Smiage a missionné un écologue pour assurer le suivi du chantier » et « les interventions tiennent compte des différentes périodes de reproduction des espèces protégées », affirment encore les services de l’Etat.

Ils rappellent dans un communiqué que ces travaux s’inscrivent « dans le cadre de l’intérêt général lié à la protection des biens et des personnes ». Le but de la manœuvre étant de limiter les conséquences de futures inondations, « plusieurs chemins d’écoulement » sont créés « pour faciliter l’enlèvement naturel de l’atterrissement [un amas formé par sédimentation] », détaille la préfecture.

Une réunion devrait être programmée dans « les prochains jours » avec les associations concernées, conclut-elle.