Deux réunions aux antipodes ce vendredi matin. Alors que les responsables de la ferme aquacole de Vallauris-Golfe-Juan défendaient leur dossier d’extension en préfecture, élus de tous bords et pêcheurs locaux avaient donné rendez-vous à la presse, au même moment, pour marquer leur opposition à un projet jugé « pharaonique ».





Au large de @villecannes et de #VallaurisGolfeJuan, @AquafraisC souhaite installer une nouvelle ferme aquacole de 24.000 m2 pour doubler sa production de loups et de daurades, qui serait portée à 1.200 tonnes par an pic.twitter.com/UTaaQx2wul — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) February 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Basée dans cette station balnéaire voisine de la Croisette, la société Aquafrais Cannes exploite actuellement cinq sites d’élevage sur le littoral des Alpes-Maritimes, d’Antibes à Theoule-sur-Mer pour une production annuelle de 570 tonnes de loups et de daurades. Elle souhaite rationaliser ses équipements en fermant trois de ses fermes mais en se dotant d’une nouvelle structure de 24.000 m2 au large de Golfe Juan, pour atteindre les 1.200 tonnes.

Des cages « sous lesquelles plus rien ne repousse »

« Nous ne sommes pas contre l’aquaculture. Ce n’est pas une position idéologique. Nous sommes là pour dire que c’est tout simplement déraisonnable », a notamment lancé Kevin Luciano, le maire divers droite de Vallauris-Golfe-Juan, qui s’exprimait avec d’autres élus depuis le « banc des pêcheurs » de sa commune. La députée européenne EELV Caroline Roose, le sénateur Philippe Tabarot et le député Eric Pauget (LR) étaient à ses côtés pour marquer également leur franche opposition au projet.

Ils s’inquiètent de l’impact économique d’une telle extension « sur la pêche artisanale » mais surtout de ses « conséquences environnementales ». « Il y a la problématique des excréments de ces poissons qui vont être élevés en masse dans des cages sous lesquelles, faute de lumière, plus rien ne repousse », a dénoncé Caroline Roose.









Une densité de 10 kg de poissons par mètre cube

Le directeur général d’Aquafrais, Jérôme Hémar, qui a ouvert les portes de son siège social à 20 Minutes ce vendredi, assure de son côté que la qualité du projet a été « reconnue » par la Mission régionale d’autorité environnementale. Selon un avis publié au mois d’octobre, la future ferme, imaginée depuis 2017 et la reprise de cette exploitation lancée il y a 35 ans et qui se trouvait alors en redressement judiciaire, se situe dans un périmètre « propice » à l’aquaculture.

« Le site sera respectueux de l’environnement. Il aura une emprise limitée de 24.000 m2, moindre que celle déjà existante au large de Golfe-Juan, de 30.000 m2, puisque nous jouons sur la profondeur des filets, explique le responsable. Le tout avec une densité de 10 kg de poissons par m3, bien inférieure à la réglementation régionale de 40 kg par m3.

« La baie de Golfe-Juan est déjà malade »

Alors que la société Aquafrais assure que son projet permettra d’offrir une production locale dans des circuits courts et qu’il permettra de créer vingt emplois en plus des 35 existants, l’élue EELV Caroline Rosse juge de son côté que « c’est la pêche artisanale qui développe l’emploi et pas ces fermes aquacoles ».

« La baie de Golfe-Juan, avec tout ce qui s’y passe et notamment la plaisance, surtout l’été, est déjà malade. Ça, ça va contaminer tout l’environnement et ça va réduire nos champs d’action, expliquait sur place Patrick Wolff, premier prud’homme de Golfe-Juan. On n’est pas du tout contre l’aquaculture raisonnée et artisanale. Mais là, c’est industriel. Comme ce qui se fait en Norvège. On est des lanceurs d’alerte. » Dans une pétition qui a déjà rassemblé 2.300 signatures, les pêcheurs locaux dénoncent ce projet de « mégastructure dont les dimensions équivalent à trois stades de football en surface et quinze sur le fond ». Ils se disent prêts à d’autres actions pour le faire échouer.

L’enquête publique ouverte dans le cadre de ce dossier se clôturera le 22 février et c’est la préfecture maritime qui donnera son aval, ou pas. Sollicitée par 20 Minutes, elle indique qu’une décision serait rendue d’ici quelques mois, a priori avant la fin de l’année.