C’est une petite goutte à l’échelle des déchets produits chaque jour en France. Mais elle est de celles qui font les grandes rivières pour lutter contre le gaspillage des matières premières. A Blagnac, au nord-ouest de Toulouse, la mairie a décidé de remettre au goût du jour les serviettes en tissu dans les cantines de trois écoles, volontaires pour expérimenter ce dispositif avant qu’il ne soit généralisé à l’ensemble des établissements scolaires de la commune.

Un test qui était en réflexion depuis un moment, mais que la période du Covid et du tout hygiénique et jetable a retardé de quelques mois. Sans pour autant le mettre à mal. Car si la serviette en tissu réutilisable a un impact environnemental plus important lors de sa production qu’une serviette en papier jetable, sa durée de vie est bien plus longue.

2.400 serviettes jetables utilisées chaque jour

« C’est du bon sens, il s’agit de revenir à des choses qui existaient avant. Cette initiative émane des échanges que nous avons avec un groupe de citoyens qui travaille sur la thématique du zéro déchet. Nous avions déjà dans certaines écoles des « gaspillomètres », des tubes où sont collectées les serviettes en papier des enfants pour leur montrer ce que cela représente. Là, sur trois écoles, les parents vont fournir des serviettes propres en tissu en début de semaine et elles leur seront rendues en milieu et fin de semaine pour être lavées », explique Camille Mayzoué, adjointe au maire déléguée à l’environnement de la commune.









Et c’est loin d’être anodin à l’échelle de cette ville qui sert chaque jour près de 2.400 repas dans ses cantines, soit autant de serviettes en papier utilisées et jetées à la poubelle après avoir essuyé les frimousses des élèves. Quand on sait que 8.500 serviettes en papier qui ne seront pas utilisées, ce sera un arbre de plus sauvé, c’est un moyen de motiver les troupes à revenir au bon vieux tissu. En particulier les parents qui oublient ou rechignent à apporter les serviettes propres.

Pour la ville, ce sera aussi une économie réalisée et de faire face à un autre problème apparu plus récemment. « Notre régie restauration qui fait ces achats nous a alertés qu’en raison des problèmes de matière première, il y avait des difficultés d’approvisionnement », poursuit l’élue dont les services fourniront aux élèves une pochette pour stocker leurs serviettes réalisée à partir de nappes recyclées.

Volonté de le généraliser à Toulouse aussi

Cette initiative municipale fait écho à d’autres du même type qui ont eu lieu ces derniers mois en France, notamment à Vence il y a un peu moins d’un an. A Toulouse, où près de 29.000 repas sont servis chaque midi dans les cantines des écoles, la serviette en tissu n’est pas encore généralisée, mais mise en place en fonction de la volonté de chaque responsable gestionnaire du temps périscolaire.

« Mais je plaide pour que toutes les écoles passent aux serviettes en tissu à terme car cela représente beaucoup de déchets. Souvent, ce sont les parents qui sont moteurs dans ce changement et c’est bien que cela se fasse sur la base du volontariat car ce sont eux qui gèrent après le lavage. Nous ne pouvons pas le faire car nous ne serions pas comment les sécher, et acheter un sèche-linge est un non-sens écologique. Nous avions aussi estimé les coûts entre les produits de lavage, l’eau et l’énergie et c’était un budget colossal », relève Marion Lalane de Laubadère, adjointe au maire de Toulouse à l’Education qui ambitionne de revenir aussi aux essuie-mains en tissus.