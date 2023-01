La couche d’ozone va mieux, mais il ne faut pas crier victoire trop vite

Le trou dans la couche d’ozone, c’était la grande angoisse des années 1980-1990. La pression est nettement retombée depuis. Et pour cause : la situation serait en nette amélioration, au point même d’espérer la reconstitution complète de la couche d’ozone dans les quatre décennies à venir. C’est du moins le constat dressé par le groupe d’évaluation scientifique du protocole de Montréal, chargé par l’ONU de suivre l’évolution de ce tristement célèbre trou.

« Si les politiques actuelles restent en place, la couche d’ozone devrait retrouver les valeurs de 1980 d’ici environ 2066 au-dessus de l’Antarctique, 2045 au-dessus de l’Arctique et 2040 dans le reste du monde », assurent ainsi ces scientifiques dans un rapport rendu public ce lundi. S’il s’agit d’une (rare) bonne nouvelle sur le front de l’environnement, attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite. 20 Minutes fait le point en quatre questions.

La couche d’ozone, c’est quoi ?

« L’ozone est partout dans l’atmosphère », commence par rappeler Didier Hauglustaine, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE). Mais 90 % sont tout de même nichés dans la stratosphère, cette seconde couche de l’atmosphère terrestre, entre 12 et 50 km d’altitude. « Et dans cette stratosphère, il y a cette partie, entre 20 et 30 km d’altitude, où la concentration d’ozone est la plus importante, reprend le chercheur du CNRS. C’est la couche d’ozone. »

Précision de taille, si la molécule est la même, l’ozone présent dans la stratosphère n’est pas généré de la même façon que l’ozone de surface. « Ce dernier est produit à partir d’oxydes d’azote issus des activités humaines et est considéré comme un polluant atmosphérique, explique Didier Hauglustaine. Dans la stratosphère, c’est bien plus les rayonnements solaires qui, en brisant les molécules d’oxygène présentes à ces altitudes, fabriquent de l’ozone. » C’est ce processus qui rend la couche d’ozone. « Elle permet d’absorber une grande partie du rayonnement ultraviolet avant qu’il atteigne la surface, reprend Didier Hauglustaine. Notamment les ultraviolets B et C, les plus nocifs pour les organismes. » En clair : en préservant la couche d’ozone on s’évite des millions de cancers de la peau et de cas de cataracte. Mais Didier Hauglustaine invite à voir plus loin encore : « La couche d’ozone est tout aussi importante que l’oxygène pour l’apparition de la vie sur les couches terrestres de la Terre. »

Comment la grande menace a-t-elle été écartée ?

Les premières alertes remontent aux années 1960-1970, « lorsqu’on s’est rendu compte de l’impact négatif des avions supersoniques comme le Concorde [qui volent dans la stratosphère], sur la couche d’ozone, en raison de leurs émissions d’oxyde d’azote », raconte Didier Hauglustaine. Mais la grande claque survient dans les années 1980. Plusieurs observations font alors le constat d’un trou inexpliqué dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, se formant chaque septembre et grandissant plusieurs mois avant de se réduire puis de réapparaître au printemps austral suivant. Très vite, les chlorofluorocarbures (CFC) se retrouvent dans le collimateur. « Ces gaz fluorés, très utilisés dans l’industrie du froid (réfrigérateurs, climatiseurs, etc.) ou comme agents solvants, ont une vie longue qui leur donne cette capacité de monter dans la stratosphère, détaille Didier Hauglustaine. Là, ils libèrent du chlore et du brome, des molécules qui vont détruire l’ozone. »

Le protocole de Montréal, signé en 1987 et ratifié aujourd’hui par 198 pays, interdit alors ces substances, dès 1996 pour les pays développés et depuis 2010 pour ceux en développement. Plusieurs amendements suivront pour élargir les interdictions aux substituts aux CFC trouvés par les industriels. Dernier en date : l’accord de Kigali, signé en 2016, qui élimine progressivement les hydroflurocarbones (HFC). Cette coopération internationale a porté ses fruits. Le rapport publié lundi confirme en tout cas que les concentrations de chlore et de brome poursuivent leur baisse, bien que lentement.

Alors, ce fameux trou est-il derrière nous ?

Pas encore. Il arrive encore que le trou dans la couche d’ozone, soit particulièrement vaste et long certaines années. C’était le cas en 2021, au-dessus de l’Antarctique, année durant laquelle il a atteint 23 millions de km2 (plus de 40 fois la superficie de la France). Certes, ces variations sont largement influencées par les conditions météorologiques et ne remettent pas en cause les progrès dans la reconstitution de la couche d’ozone », écrivent les auteurs du rapport. « Cela montre tout de même qu’on n’est pas encore revenu à des niveaux de chlore dans la stratosphère qui permettent d’éviter l’apparition d’un trou chaque année dans la couche d’ozone », indique Didier Hauglustaine.

Bref, ce n’est pas le moment de relâcher les efforts. Et c’est bien la mise en garde du rapport publié lundi. « Il y a toujours des risques de retour en arrière », prévient David Fahey, coprésident du groupe d’évaluation. Entre 2012 et 2019, d’ailleurs, des mesures ont montré une recrudescence des émissions de CFC-11, théoriquement interdits. La hausse a été attribuée en grande partie à des usines situées dans l’est de la Chine, relate Le Monde. Et si, sous la pression, Pékin a pris des mesures pour la stopper, Didier Hauglustaine fait de ces contournements de la législation un premier point de vigilance. « Une autre menace est le grand retour de projets d’avions supersoniques voire hypersoniques, volant dans la stratosphère et qui pourraient avoir un impact sur la couche d’ozone », ajoute le climatologue.

Peut-on à la fois lutter pour la couche d’ozone et contre le réchauffement climatique ?

Il y a des synergies possibles, ne serait-ce parce que les gaz qui affaiblissent la couche d’ozone peuvent contribuer également au réchauffement climatique. C’est le cas notamment des HFC, qui touchent bien moins la couche d’ozone que les CFC, mais sont en revanche de puissants gaz à effet de serre. Didier Hauglustaine rappelle également que « l’augmentation des gaz à effet de serre réchauffe la surface et les basses couches de l’atmosphère mais a pour conséquence inverse de refroidir la stratosphère ». « Or, les années où les températures sont basses à ces altitudes sont aussi celles durant lesquelles le trou dans la couche d’ozone est le plus marqué et dure le plus longtemps », précise le climatologue.

Le « une pierre deux coups » ne fonctionne cependant pas toujours. Parfois, la lutte contre le changement climatique laisse craindre le pire pour la couche d’ozone. Le rapport de lundi pointe notamment, comme point de vigilance, des projets de géo-ingénierie qui consisteraient à larguer des aérosols dans la stratosphère. L’idée ? Qu’ils agissent comme un parasol en renvoyant dans l’espace les rayons lumineux, permettant de refroidir le climat. Et Didier Hauglustaine de conclure : « Cela aurait aussi pour effet de détruire la couche d’ozone. »