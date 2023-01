L’année 2022 a été marquée par des évènements climatiques extrêmes. Elle a été la plus chaude jamais mesurée en France avec un record de 33 jours de canicule dans l’Hexagone et Météo-France a estimé qu’il s’agissait d’un « symptôme du changement climatique ». La sécheresse a frappé bien plus tôt qu’a l’accoutumée et avec une violence inouïe, entraînant des feux de forêt spectaculaires comme en Gironde. La géopolitique a aussi joué car la guerre en Ukraine a entraîné une utilisation massive du charbon.

Toutefois, cette année a été l’occasion d’une prise de conscience. Et sur le front de l’environnement, des étapes et des bonnes nouvelles ont pavé la route. Alors, mettez de côté un instant votre anxiété climatique et plongez-vous dans notre quiz qui revient sur les infos positives pour l’environnement en 2022.