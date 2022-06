La chaleur fait craindre le pire pour les forêts franciliennes, alerte l’Office national des forets (ONF) dans un communiqué publié en début de semaine. « Météo-France a placé l’Île-de-France en risque de feux de forêts élevé vendredi et maximal samedi », écrit l’ONF.

Les températures très élevés à venir (40 degrés attendus pour samedi) et le manque d’eau menacent la végétation. L’ONF appelle donc à la vigilance du public, d’autant plus que les visiteurs affluent traditionnellement dans les espaces verts au mois de juin.

Adopter les bons gestes

L’office rappelle en effet qu’un feu sur deux est causé par l’humain et que les bons gestes peuvent permettre d’éviter un drame environnemental. Ainsi, il est rappelé qu’il ne faut pas jeter de cigarettes par terre et éviter d’allumer des feux de camps et barbecues. A noter que les travaux sources d’étincelles et la mise en place de combustibles (bois, fuel, butane) contre les habitations représentent aussi un danger.

Si par ailleurs vous êtes témoin d’un feu ou d’un départ de feu, composez le 18 ou le 112 immédiatement et éloignez-vous le plus vite possible des flammes.

En Île-de-France, l’ONF dénombre déjà une dizaine de feux dans les forêts publiques depuis le début du printemps. Le plus grand d’entre eux a ravagé huit hectares de forêts dans les Yvelines.