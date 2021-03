Illustration d'un parasol — Martin Sterba/AP/SIPA

Le conseil d’État a donné raison lundi au juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui demandait à un hôtel de luxe de Lecci (Corse-du-Sud), « d’évacuer sans délai » une plage occupée « sans autorisation » par des transats et un ponton.

En retenant « que l’installation, même à titre temporaire », des biens mobiliers (transats, parasols et ponton non démontable) sur la plage était constitutive d’une occupation privative du domaine public maritime par la société, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia « s’est livré à une appréciation souveraine des faits » et « n’a pas commis d’erreur de droit », estime le conseil d’État.

Le juge des référés « n’a pas commis d’erreur de droit » en justifiant l’urgence à ordonner l’enlèvement du ponton non démontable implanté par la société hôtelière d’exploitation de la Presqu’île (SHEP), propriétaire de l’hôtel cinq étoiles La Plage Casadelmar qui surplombe la baie de Porto-Vecchio.

« Plusieurs constats d’occupation sans titre »

La plus haute juridiction administrative rappelle que le préfet de Corse-du-Sud avait refusé par deux arrêtés du 4 juin 2020 d’accorder à la SHEP une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime en bordure de la plage du Benedettu.

Après « plusieurs constats d’occupation sans titre du domaine public », les 4 et 7 juillet ainsi que le 13 août, faisant de cette plage publique un espace aménagé et réservé aux clients de l’hôtel, le préfet avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia pour « ordonner l’expulsion de la société SHEP des emplacements occupés » et le « retrait du ponton ». Le juge des référés avait fait droit à cette demande le 24 août 2020.

La société SHEP et son représentant Jean-Noël Marcellesi, qui est également le président du cercle des grandes maisons corses rassemblant 22 hôtels de luxe corses, avaient alors contesté cette décision devant le conseil d’État.