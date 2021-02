La copie est (très) largement à revoir. Selon l’ONU, les derniers engagements climatiques déposés par les Etats signataires de l'Accord de Paris sont « très loin » des objectifs, a dénoncé vendredi l’organisation, appelant les gros pays émetteurs à passer de la parole aux actes.

« En 2021, ça passe ou ça casse pour l’urgence climatique mondiale. La science est claire, pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, nous devons réduire les émissions de 45 % d’ici à 2030 par rapport à 2010 », déclare dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Le rapport intérimaire sur les engagements climatiques effectivement déposés dans le cadre de l’accord de Paris « est une alerte rouge pour notre planète », a-t-il insisté. Les quelque 200 signataires du pacte climatique de 2015 qui vise à limiter le réchauffement à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle (et si possible à +1,5°C), devaient soumettre avant le 31 décembre 2020 leurs engagements révisés, appelés « contribution déterminée au niveau national » (NDC).

A new UN Climate Change report shows that climate plans submitted so far by countries do not put us on a path to meet the Paris Agreement goals.



But many parties must still submit their #NDC. This year, we can turn this trend around. #ItsPossible



