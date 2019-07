Il existent des modificateurs de pression pour diminuer le débit d'eau — S.Ortola

Alors que la sécheresse continue de s’étendre en France, des mesures restrictives ont été mises en place. Elles touchent notamment les agriculteurs, avec des réductions ou interdictions de prélèvements. Ils ne sont pas les seuls concernés, puisque ces mesures s’appliquent également aux administrations et établissements publics, qui ne peuvent arroser certains espaces verts. Quant aux particuliers dans les départements concernés, ils n’ont pas le droit de laver leur voiture ou de remplir leur piscine.

Comme souvent en pareille situation, les autorités en appellent à la bonne volonté des citoyens afin qu’ils se modèrent et revoient leur consommation. Selon un rapport de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement datant de 2016, un Français utilise en moyenne 143 litres d’eau par jour. L'hygiène et le nettoyage (de la douche à la vaisselle, en passant par la chasse d’eau) représentent 93 % de ce volume. Les 7 % restants sont consacrés à l’alimentation. Sachant que les périodes de sécheresse devraient se renforcer à l’avenir, le coût de l’eau pourrait bien grimper de plus en plus, obligeant les particuliers à s’adapter.

Et vous, tentez-vous de réduire votre consommation d’eau ? Quels sont vos moyens du quotidien pour y parvenir ? Vous sacrifiez votre amour du bain pour prendre une douche ? Vous faites moins de lessives ou portez davantage un vêtement avant de le laver ? Vous utilisez des robinets économiseurs d’eau ? Vous avez inventé un système de récupération d’eau, ou avez adopté de nouveaux gestes ? Racontez-nous.