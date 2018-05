La mystérieuse augmentation d'un gaz destructeur de la couche d'ozone inquiète les scientifiques

C’est l’un des principaux responsables du fameux trou de la couche d’ozone, qui s’était même presque rebouché depuis son interdiction. En 2018, il semble être de retour. Le lent déclin du chlorofluorocarbure (CFC), un gaz extrêmement nocif pour l’environnement, ralentit. Les scientifiques supposent de graves violations du traité international qui le bannit.

Our new paper "An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11" out today in @nature https://t.co/6ui2v1TDYo