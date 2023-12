« Inédit », « historique », « décevant », « insuffisant ». Depuis la clôture de la COP28 à Dubaï le 13 décembre (un jour après la date initialement prévue), chacun y va de son adjectif pour caractériser l’accord finalisé après presque quinze jours de débats. A 20 Minutes, on s’est penché sur le texte adopté par consensus à l’issue de cette 28e Conférence des parties. Et on a commencé à paniquer devant la complexité de la traduction (le texte est en anglais), voire l’imprécision ou l’inexistence de certains termes utilisés. « Les COP sont faites de compromis », disait, il y a quelques semaines à 20 Minutes, l’ancienne ministre de l’Ecologie, Corinne Lepage. Dont acte.

Alors, pour essayer de mieux comprendre, on s’est tourné vers un spécialiste en droit de l’environnement et de l’énergie : l’avocat Arnaud Gossement. Et on lui a demandé de nous faire un « point vocabulaire ».

« Transition vers (transitionning away) la sortie des énergies fossiles »

Ce que dit l’accord : Dans le texte, est utilisé le terme anglophone transitionning away, traduit par certaines ONG et plusieurs médias par « transition vers » la sortie des énergies fossiles. « C’est la première fois que tous les pays convergent sur ce point », a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, auprès de l’AFP, juste après le coup de marteau donné par Sultan al-Jaber pour marquer la fin de la COP.

Explications : « L’expression transitionning away n’a, aujourd’hui, pas de définition au sens juridique du terme, même si l’on se réfère à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992 ou à l’accord de Paris, assure Arnaud Gossement. Le mot ''transition '' existe en droit français mais pas en droit international. En conséquence, chacun peut mettre ce qu’il veut derrière. On pourrait, par exemple, penser qu’il s’agit de "s’engager dans une transition". Mais il aurait alors fallu définir un point A et un point B. Ce n’est pas le cas ici. Dans l’accord de la COP28, il manque clairement une définition des termes. »

« Energies fossiles (fossil fuels) » vs « énergies de transition (transitionnal energies) »

Ce que dit l’accord : C’est la première fois que le terme « énergies fossiles » est écrit noir sur blanc dans l’accord d’une COP climat. Il y est aussi fait mention de trois autres types d’énergies : les énergies renouvelables (l’éolien, le photovoltaïque), les énergies décarbonées (le nucléaire et les énergies fossiles capturées ou stockées), et les énergies de transitions, dont aucune définition n’est donnée. Elles permettraient, d’après le texte, de se défaire peu à peu des énergies fossiles.

Explications : « L’absence de définition du terme ''énergies de transition'' pose, encore une fois, problème, explique Arnaud Gossement. C’est une expression qui est très souvent utilisée par les acteurs du monde énergétique et certaines compagnies pétrolières pour parler du gaz naturel. Or, il s’agit d’une énergie fossile. Par ailleurs, dans l’accord, il n’est à aucun moment précisé que les énergies de transition se limiteraient au gaz naturel. On peut donc en déduire qu’énergies fossiles et énergies de transition désignent la même chose, à savoir le gaz, le pétrole et le charbon. L’accord est donc ambivalent puisqu’il semble aller vers une sortie des énergies fossiles, mais avance la possibilité d’utiliser ces mêmes énergies fossiles comme énergies de transition. »

« Une réduction progressive (phase down) de l’énergie alimentée au charbon »

Ce que dit l’accord : Le charbon est ici directement mentionné et visé par l’accord qui s’aligne sur les précédents engagements pris lors de la COP26 à Glasgow, deux ans plus tôt. Il s’agit donc de poursuivre les efforts pour réduire progressivement la production d’électricité à partir du charbon qui n’inclue pas un recours aux technologies de captage des émissions de carbone. Il s’agit de la deuxième énergie fossile la plus utilisée dans le monde derrière le pétrole, et surtout la plus polluante.

Explications : « Là non plus, il n’existe aucune définition du terme phase down en droit international, précise Arnaud Gossement. Avec phase out, qui avait été un temps mis sur la table, on pouvait imaginer une date de sortie, ce qui aurait permis de réfléchir à un arrêt définitif de la production de charbon. Avec phase down, on parle simplement d’une réduction, qui plus est sans objectif mais avec une simple notion d’effort. Les Etats peuvent donc décider de réduire, sans pour autant arrêter leur production. »

« Supprimer progressivement (phase out) les subventions inefficaces aux combustibles fossiles »

Ce que dit l’accord : Si le terme « phase out », un temps envisagé dans la partie consacrée aux énergies fossiles et au charbon, a finalement été supprimé à cet endroit car jugé trop contraignant par les pays du Golfe notamment, il a été conservé plus loin dans l’accord. Il y est utilisé pour inciter les Etats à arrêter progressivement de financer des projets d’exploitation des énergies fossiles.

Explications : « Ce terme avait déjà été utilisé notamment à Glasgow, lors de la COP26, se souvient Arnaud Gossement. Ici, cette expression n’oblige pas les Etats à stopper leurs subventions mais seulement à expliquer pourquoi ils continuent à le faire. Pour que cela soit contraignant, il aurait fallu indiquer une date à laquelle arrêter pour de bon ces financements. Et puis n’oublions pas que les Etats restent souverains. C’est répété ad nauseam dans cet accord. »

En somme, pour l’avocat, cet accord présenté avec fierté par le président de la COP28 comme une avancée « historique », entretiendrait plutôt un certain « confusionnisme climatique ». « Le fait même de pratiquer cette technique de vocabulaire qui permet à chacun de lire ce qu’il a envie d’y lire est extrêmement négatif pour la lutte contre le changement climatique », affirme-t-il. L’absence de mention d’une date de sortie des énergies fossiles et d’une indication précise des mesures à prendre par chaque pays en fait un texte « d’auberge espagnole », estime-t-il.